Bulgaria, un nuevo destino para el Baxi Ferrol

Karolina Šotolová, durante un partido en la pasada edición de la Eurocup Daniel Alexandre

A pesar de las muchas posibilidades que tenía de repetir destino en la Eurocup, el sorteo para las eliminatorias previas de esta competición europea deparó un territorio desconocido para el Baxi Ferrol. Y es que el conjunto de la ciudad naval se desplazará hasta Bulgaria para medirse al Beroe Stara Zagora.

A priori, es uno de los enfrentamientos más asequibles que le podía tocar al cuadro dirigido por Lino López, puesto que el baloncesto en ese país no tiene un nivel tanto alto como puede ser el español, el griego o el francés. Eso sí, el desplazamiento será el más lejano de todos, pues el pabellón en el que juega el conjunto búlgaro, el Municipal Hall, que tiene capacidad para 800 personas, se encuentra a 3.478 kilómetros. Sin duda, un viaje un largo y duro que tendrá que afrontar la expedición del Uni el 24 de septiembre, fecha en la que jugará la ida de esta eliminatoria.

El encuentro de vuelta está previsto que se dispute el 1 de octubre en un Punta Arnela que espera ansioso a recibir nuevamente un partido de baloncesto. Ese día se sabrá si el Baxi volverá a formar parte del cuadro principal por tercer año seguido -la primera temporada lo consiguió tras derrotar en la previa al Battipaglia, mientras que la temporada pasada pasó directamente al haberse proclamado campeón y a la renuncia del Villeneuve D'Ascq-.

En caso de conseguir superar estos dos enfrentamientos, el equipo ferrolano quedaría enrolado en el grupo D, donde le esperan el CIMSA CBK Mersin (Turquía), Olympiacos SFP (Grecia) y Sleza Wroclaw (Polonia), tres duros rivales ante los que tendrá que exhibir su mejor versión si quieren seguir haciendo historia en la Eurocup, una competición que tantas alegrías les ha dado.