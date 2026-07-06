De Francia a Bulgaria, pasando por España: los posibles rivales del Baxi Ferrol en la previa de la Eurocup

Claire Melia, durante el encuentro ante el GEAS Milan de la pasada Eurocup Daniel Alexandre

Después de que el Baxi Ferrol anunciase, casi por sorpresa, que jugará la Eurocup por tercera temporada seguida, sólo quedaba por despejar una incógnita: si tendría que jugar la fase previa. Ayer mismo este secreto se desveló y finalmente el club de la ciudad naval tendrá que ganarse un puesto para la fase de grupos.

Eso sí, lo hará con una ventaja. Y es que el buen papel realizó la campaña pasada tanto en la competición europea como en la Liga Femenina Endesa propició que la organización decretase que el Uni fuese cabeza de serie en una eliminatoria que se disputará a doble partido. Entre los posibles rivales se encuentran el Impulso 360 Estepona (España), C’Chartres Basket (Francia), Proteas Voulas (Grecia), Ravens de Genève (Suiza) y Beroe Stara Zagora (Bulgaria). Sin duda, unos clubes que lo darán todo para poder vivir la experiencia de estar en la Eurocup.

Con todo, tanto el Baxi como su afición deberán esperar unos días para conocer quién será su oponente. Eso sí, las fechas en las que se jugarán dichos encuentros ya están fijadas. De esta manera, el 24 de septiembre tendrá lugar el partido de ida, en el que el conjunto ferrolano ejercerá como visitante, mientras que el 1 de octubre se estrenará en casa, en un Punta Arnela que empujará nuevamente a su club.