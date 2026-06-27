Se confirma la buena nueva: el Baxi Ferrol jugará la Eurocup

Santi Rey y Lino López, durante el anuncio de la participación del Baxi en la Eurocup Jorge Meis

Tras unos días de incertidumbre, por fin se confirmó la buena noticia: el Baxi Ferrol jugará por tercera temporada seguida la Eurocup. La renuncia del Leganés y los apoyos que consiguió el conjunto de la ciudad naval fueron claves para que la directiva, encabezada por Santi Rey, optase por hacer el esfuerzo de volver a la competición europea.

La posibilidad real de poder disputarla, como explicó el presidente de la entidad, "comenzó hace un mes, más o menos, cuando la directiva del Leganés nos comunicó que casi con total seguridad no iban a ir a Europa. No por falta de dinero, que el Ayuntamiento les subió a 650.000 euros de subvención, que son palabras mayores, sino por la composición de la plantilla que tenían", indicó.

En ese momento, tanto él como el resto de miembros del club comenzaron a trabajar para buscar apoyos por si se formalizaba esta decisión. Una resolución que llegó el "diez de este mes. El día 15, la FEB nos preguntó si queríamos la plaza y yo ya me reuní con el alcalde, con políticos, con la Xunta y con empresas para conseguir un presupuesto mínimo que estimábamos en 135.000 euros, por nuestra experiencia de los dos años anteriores".

Aunque todavía no consiguieron ese montante, "estamos en un 80% garantizado y por eso tomamos la decisión de jugar otra vez la Eurocup. Además, hemos pasado cinco o seis propuestas a empresas que nos han dicho que nos van a echar una mano y esperamos que con ellas podamos conseguir ese 100%".

Aunque la decisión está tomada, Rey aseguró que "estamos a la espera de que FIBA nos confirme, pero podemos decir que vamos a hacer ya el pago del canon para, una vez mandada la documentación, jugar por tercer año consecutivo la Eurocup". Así, también apuntó que no cree que haya ningún problema por jugar en Punta Arnela en lugar de en A Malata más allá de la capacidad, un apartado "en el que estamos trabajando. Sabemos que en las gradas son 1.514 espectadores, pero podemos poner sillas en la pista".

Al mismo tiempo, añadió que "estamos mirando una acción con el Concello y con la empresa que lo construye para poner otras gradas supletorias en el otro lado, detrás de los banquillos, porque tanto a nosotros como a O Parrulo nos daría más capacidad y, si eso se cumple, entre sillas y esas gradas, nosotros podríamos pasar de los 1.800". Eso les daría ese calor que puede marcar tanto la diferencia.

Planificación

Todas esas acciones y ese esfuerzo realizado por el club fue reconocido por un Lino López que indicó que "es increíble cómo somos capaces de competir cada año, cómo está creciendo el club. El trabajo que hacen de forma desinteresada muchos miembros de la directiva, el presidente, todo el club, es enorme. Vemos año tras año renuncias de equipos y cómo estos tres años el club, picando piedra cada día, ha conseguido dar una alegría al equipo".

Y es que no es para menos, pues como él mismo confirmó, todas las jugadoras que firmaron no sabían que iban a disputar esta competición, algo "que les alegrará mucho, al igual que a nuestra afición, que seguro que nos van a estar apoyando otro año más".

A pesar de que jugar la Eurocup no entraba en los planes iniciales, lo cierto es que el técnico del Baxi comentó que no va a influir mucho, puesto que "para nosotras la planificación va a ser la misma. Las jugadoras ya saben cuál es. Estamos ahora esperando primero la inscripción y luego saber si jugamos previa o no. Como bien dijo Santi, hubo un año que no la jugamos porque Lyon renunció. Eso nos hizo ir directamente a la fase del Grupo. A partir de ahí, sí que podremos tener más concretada la pretemporada".

De igual manera, el ferrolano confirmó que empezarán a entrenar ya la última semana de agosto, dando igual si tiene que disputar antes esos partidos clasificatorios o no. Así, también comentó que no habrá ninguna incorporación más ni habrá más movimientos, ya que "lo primero es la viabilidad del club y no queremos comprometerla. Empezaremos esa semana y no vendrán más jugadoras".

Sin duda, el volver a disputar la Eurocup será un nuevo reto tanto para él como para sus nuevas pupilas. La mayoría de la nueva plantilla es muy joven y apenas tiene experiencia, ya sea como profesional o jugando en el baloncesto nacional. Con todo, eso a Lino no le preocupa, pues va a contar con tres pilares que le van a ayudar mucho.

Esas tres deportistas son Gala Mestres, Claire Melia y Karolina Šotolová. Ellas "serán el punto de apoyo del equipo. Con Gala hay que ver cómo está, pues lleva mucho tiempo parada y tiene sus plazos de recuperación, pero Claire y Šotolová estarán desde el principio y serán un poco las que marquen el camino". Con ellas ayudando al equipo ferrolano, los sueños de volver a hacer historia en Europa están un poco más cerca de cumplirse.