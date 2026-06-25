Santi Rey, presidente del Baxi Ferrol: "La plaza para Eurocup la tenemos, ahora hay que confirmarla"

La "maxia" de A Malata fue constante durante las dos participaciones del equipo Daniel Alexandre

El infierno de Punta Arnela podría ser no sólo punto de ignición de la Liga Femenina Endesa, sino que, y en pocas horas se sabrá, escenario de los fuegos de Eurocup. El Baxi Ferrol decidirá como muy tarde en la tarde noche del viernes si el conjunto de la ciudad naval regresa a ese trofeo continental que volvió a poner en el mapa deportivo -y, asimismo, turístico- a Ferrol.

Una gran puerta que se abrió de par en par en la mañana de este jueves para la formación de Lino López con el anuncio oficial de la renuncia del Leganés a participar en el trofeo continental. Así, la baja de la escuadra madrileña -para no comprometer la viabilidad de la entidad, como así lo manifestaron en sus redes- deja el camino abierto al Baxi para volver a brillar en Europa.

La formación ferrolana era la primera en esta lista de espera y ya tiene la comunicación oficial de la FIBA para, si puede más que si quiere, entrar en la nómina de participantes de esta competición. "La plaza la tenemos", señala el presidente Santi Rey, "tenemos que confirmarla cumpliendo los requisitos, presentar la documentación -ya presentada- y pagar el canon. Pero para hacer eso primero tenemos que tener la certeza de que tenemos los medios suficientes para ir".

Una situación un tanto sorprendente la de que la formación subcampeona de Eurocup, asimismo participante el año pasado en el trofeo, llenando pabellones, moviendo masas y firmando una excelentes registros de audiencias televisivas, no tenga todavía la seguridad de poder hacer frente a los gastos derivados de esta competición. Y más en la que sería su tercera participación en un trofeo al que, en absoluto, llega de novata.

"Estamos trabajando con administraciones y empresas y lo que está claro es que en estos días vamos a tomar una decisión definitiva", señala Rey, que anunciará esta en la mañana del sábado, puesto que, como bien apunta, en caso de no poder estar presente en esta cita -por los citados motivos económicos, que no por voluntad propia- quieren dar margen a las siguientes escuadras en sus decisiones.

La entidad ya tiene sobrada experiencia en hacer los cálculos para disputar esta competición -"ya lo sabemos de los dos últimos años y sabemos lo que gastamos cada año", señala- y "o tenemos un presupuesto mínimo o no vamos a ir". El Baxi ya ha hecho los deberes en este sentido, incluso sin conocer todavía si se jugará una fase previa o no, ya que esto dependerá del número de equipos inscritos y, en caso de haberla, también de si finalmente hay alguna renuncia -como ocurrió el pasado año, pasando el grupo de López de tener que disputar la citada previa a estar ya en la fase final-.

La presencia o no del Baxi Ferrol en Eurocup es ahora una contrarreloj, una cuenta atrás que finaliza el viernes, una carrera para la que, para ser todas ganadoras, el dirigente de club solicita ayuda. "Si alguna empresa quiere colaborar, estamos abiertos", señala, y abre otra puerta a lo desgraciadamente obvio "si fuésemos un equipo masculino, hubiésemos tenido ya cubiertos cuatro presupuestos de Eurocup. Con dos llamadas lo tendríamos solucionado, pero tienes que hacer 20".

Los "beneficios" de que el Baxi Ferrol vuelva a disputar el trofeo continental no son ya suposiciones. Afortunadamente hay pruebas, números y se pudo ver en esas citadas dos participaciones del equipo ferrolano, si bien todavía hay que seguir explicándolo y haciendo números.

Y así lo hace también el dirigente, apuntando a la promoción de la ciudad a "nivel turístico. Mucha gente pone ahora a Ferrol en el mapa por el baloncesto. Las audiencias en la TVG fueron muy superiores a lo que se esperaba, así que si se televisan todos los partidos a nivel de Europa, lo puede ver cualquier persona en el mundo", explica con lógica el mandatario, en un "win-win" para club, administraciones y empresas.

De lo que no hay duda es que desde la entidad de la ciudad naval llevan ya muchas jornadas trabajando para poder aprovechar, y cruzar, esta puerta que en la mañana del jueves se ha abierto de manera oficial.

Un telón a abrir que puede hacerlo o no bajo unas circunstancias que no dependen del Baxi Ferrol, que en el apartado deportivo ya se ha asegurado poder estar en esta cita -tanto a nivel de jugadoras como en sus nuevas instalaciones-. El sí del Baxi es rotundo. Ahora hay que oír los votos de las otras partes para ver si hay de nuevo matrimonio entre Ferrol y la Eurocup.