Nikola Priede, fuerza letona para el nuevo Baxi Ferrol

Priede, a la derecha, en un duelo con Vermont Cedida

Nikola Priede celebrará su vigésimo cuarto cumpleaños como jugadora del Baxi Ferrol. La internacional de Letonia se une al joven proyecto que está conformando para una nueva y esperanzadora campaña la ahora formación de Punta Arnela. Reforzando su perímetro, la deportista de 1,85 metros, llega procedente de la Universidad de Vermont, en donde formó en 35 encuentros en la última campaña.

Un ejercicio en el que llegó a firmar 35 puntos en un sólo encuentro, añadiendo a esta cifra los 17,4 que promedia por duelo así como los 7,5 rebotes y las 2,1 asistencias.

Priede, que se colgó la plata en el Europeo sub 20 de 2023, destaca por su "versatilidade, capacidade física e intensidade nos dous lados da pista", como apuntan desde el club ferrolano, por lo que asimismo, y al igual que otras de las que serán sus compañeras en Ferrol, puede ocupar diferentes posiciones.

Priede da así un paso más en su carrera deportiva llegando a una entidad que ya ha demostrado su potencia y que quiere seguir creciendo, al igual que ella. Su llegada supone el undécimo nombre en la lista de pupilas de Lino López tras los fichajes de Maggie Doogan, Kateřina Galíčková, Esther Castedo, Iva Belosevic, Tayra Eke y Sandra Martínez, que se unen a las veteranas Claire Melia, Gala Mestres y Karolina Šotolová.