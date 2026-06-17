Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baxi Ferrol

Sydney Shaw, la diez del Baxi Ferrol

La escolta estadounidense destacada por su buena mano desde la línea de tres

Redacción
17/06/2026 13:30
Shaw, durante un partido
Shaw, durante un partido
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Baxi Ferrol llega al doble dígito. La formación que en la próxima campaña echará gasolina en Punta Arnela cuenta ya con diez nombres en la plantilla encargada de prender la llama en su nuevo terreno de juego. La estadounidense Sydney Shaw ha aceptado el reto y se convierte así en la décima jugadora en el ejército de Lino López. 

La escolta, de 1,75 metros, llega procedente de la Universidad de West Virgina y aterriza en Ferrol como una de las referencias exteriores de su conferencia. Así lo demuestra su 42,4% de acierto en lanzamiento desde la línea de tres en la última campaña, en la que asimismo promedió 12,6 puntos, 4,6 rebotes y 2,3 asistencias. 

Su regularidad, su capacidad para abrir el campo y su compromiso defensivo, no sólo en el último ejercicio, sino durante su carrera, fueron otros de los factores por los que López la abrió la puerta a su nueva pupila. "Tiene capacidad para jugar en diferentes posiciones", señala un preparador muy fan de esta polivalencia en sus jugadoras, "y destaca por su competitividad y capacidad de ayudar al equipo en ambos lados de la pista". 

Shaw se une a este "equipo ambicioso", en el que también llegan como nuevas incorporaciones de Maggie Doogan, Kateřina Galíčková, Esther Castedo, Iva Belosevic, Tayra Eke y Sandra Martínez. Unos nombres que sin duda se apoyarán en las ya veteranas Claire Melia, Gala Mestres y Karolina Šotolová. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620