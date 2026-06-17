Sydney Shaw, la diez del Baxi Ferrol

Shaw, durante un partido Cedida

El Baxi Ferrol llega al doble dígito. La formación que en la próxima campaña echará gasolina en Punta Arnela cuenta ya con diez nombres en la plantilla encargada de prender la llama en su nuevo terreno de juego. La estadounidense Sydney Shaw ha aceptado el reto y se convierte así en la décima jugadora en el ejército de Lino López.

La escolta, de 1,75 metros, llega procedente de la Universidad de West Virgina y aterriza en Ferrol como una de las referencias exteriores de su conferencia. Así lo demuestra su 42,4% de acierto en lanzamiento desde la línea de tres en la última campaña, en la que asimismo promedió 12,6 puntos, 4,6 rebotes y 2,3 asistencias.

Su regularidad, su capacidad para abrir el campo y su compromiso defensivo, no sólo en el último ejercicio, sino durante su carrera, fueron otros de los factores por los que López la abrió la puerta a su nueva pupila. "Tiene capacidad para jugar en diferentes posiciones", señala un preparador muy fan de esta polivalencia en sus jugadoras, "y destaca por su competitividad y capacidad de ayudar al equipo en ambos lados de la pista".

Shaw se une a este "equipo ambicioso", en el que también llegan como nuevas incorporaciones de Maggie Doogan, Kateřina Galíčková, Esther Castedo, Iva Belosevic, Tayra Eke y Sandra Martínez. Unos nombres que sin duda se apoyarán en las ya veteranas Claire Melia, Gala Mestres y Karolina Šotolová.