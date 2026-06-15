El Baxi Ferrol suma el apoyo de Brico Depôt a su red de colaboradores

Imagen de la firma del acuerdo entre Baxi Ferrol y Brico Depôt Jorge Meis

Brico Depôt se une a la nómina de colaboradores del Baxi Ferrol para constatar el compromiso de ambas entidades con el deporte, el trabajo en el equipo y el desarrollo social. Así lo explicaron en la presentación del acuerdo el presidente del club, Santiago Rey, y el responsable del área local de la empresa, Pablo Barreiro, quienes indicaron la voluntad de ambas partes por construir una relación sólida y duradera.

El patrocinio de Brico Depôt se va a traducir en la presencia de su imagen en el pantalón oficial de juego del primer equipo y de las escuadras de cantera (a una de las cuales le dará nombre para confirmar su apuesta por la base). El acuerdo también contempla la colocación de la marca en diferentes soportes publicitarios dinámicos, la celebración de un partido patrocinado y de acciones exclusivas de ‘hospitality’.

Esta colaboración refuerza la presencia de Brico Depôt en Galicia y en su apuesta por el deporte como motor de valores, además de impulsar el baloncesto femenino. “Supone la incorporación de una empresa de referencia que comparte nuestra visión de crecimiento y compromiso con la sociedad”, dijo Santiago Rey, máximo dirigente del club, acerca de esta colaboración.

Por su parte, Pablo Barreiro reconoció que “para Brico Depôt este acuerdo es una forma de estar más cerca de nuestros clientes en Galicia y apoyar un proyecto local con el que compartimos valores como el esfuerzo y el trabajo en equipo”. Además, el responsable del área local de la firma expresó que esta colaboración hace especial ilusión por “contribuir al impulso del deporte femenino y a la inclusión a través del baloncesto, apoyando también a la cantera, que es donde se construye el futuro del club”, señaló.

Este acuerdo continúa desarrollando el proyecto del Baxi, que combina el deporte con la colaboración de empresa.