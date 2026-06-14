El Ensino Lugo acaba con el sueño del Baxi Ferrol en el Nacional de 3x3

Carmela Permuy, Irene Arias, Elena Baldonedo y Mara Morandeira posan con su entrenadora, Patri Cabrera, tras el duelo ante el Ensino Baxi Ferrol

No pudo ser. A pesar del gran torneo realizado por Elena Baldonedo, Mara Morandeira, Carmela Permuy e Irene Arias, que defendieron los colores del Baxi Ferrol Serantes Instalaciones, estas se despidieron del Campeonato de España de 3x3 que se disputó en Santiago de Compostela tras caer en cuartos de final ante el Ensino Lugo por un ajustado marcador (16-13).

El conjunto de la ciudad naval, que se plantó en esa ronda tras sólo ceder un compromiso, no pudo vencer al cuadro lucense después de un derbi gallego marcado por la intensidad, las grandes acciones de los dos equipos y un público que se volcó con dos de los representantes más queridos del panorama autonómico. Y es que las ocho jugadoras lo dejaron todo en la pista para conseguir que sus respectivos clubes pasasen a semis.

“Máis aló do resultado final, a presenza entre os oito mellores equipos do Campionato de España supón un importante éxito para as xogadoras e para o Baxi Ferrol, que continúa consolidándose como unha das referencias do baloncesto feminino de formación en Galicia e no conxunto do Estado. Desde o club queremos felicitar a Mara Morandeira, Irene Arias, Carmela Permuy e Elena Baldonedo polo seu compromiso, esforzo e excelente representación das cores”, señaló el Uni, felicitando a sus pupilas por su gran campeonato.