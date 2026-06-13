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Diario de Ferrol

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Baxi Ferrol

El Baxi Ferrol avanza a los cuartos de final del Campeonato de España

El conjunto ferrolano ganó dos de los tres partidos que disputó en el segundo día de la competición

Redacción
13/06/2026 21:46
Las jugadoras del Baxi tuvieron un gran apoyo en Santiago
Las jugadoras del Baxi tuvieron un gran apoyo en Santiago
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El Baxi Ferrol de Elena Baldonedo, Carmela Permuy, Mara Morandeira e Irene Arias se mete en los cuartos de final del Campeonato de España 3x3 tras quedar primero de su grupo después de un agónico partido ante el Al-qazeres. 

Después del gran estreno del primer día, el segundo siguió el mismo camino después de una contundente victoria frente a un Ariagona Lanzarote (11-3), lo que le hizo quedarse sin opciones de pasar de ronda. En esa pelea estaban el Al-qazeres, el Baxi y el ADBA Sanfer. Precisamente, ese sería el tercer encuentro para el cuadro ferrolano y el último para el asturiano. 

El duelo estuvo muy igualado, con ambos conjuntos desacertados desde la línea de tres. Así, el marcador fue moviéndose poco a poco, hasta que el choque se rompió cuando restaban dos minutos. Ahí, el ADBA encadenó un par de canastas seguidas que obligó al Uni a ir contracorriente para remontar. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, no pudo lograr y cedió por primera vez (10-14). Ahora todo dependía del choque ante el Al-qazeres, ya que el que ganase, pasaba. 

Por ello, en ese encuentro la tensión fue brutal, hasta el punto de que el conjunto cacereño empató a falta de segundos para el final y forzó la prórroga. En ella apareció Carmela Permuy para asegurar la victoria ferrolana y ser primeras de grupo. Ahora, en cuartos se medirá al Ensino Lugo. 

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