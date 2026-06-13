El Baxi Ferrol avanza a los cuartos de final del Campeonato de España
El conjunto ferrolano ganó dos de los tres partidos que disputó en el segundo día de la competición
El Baxi Ferrol de Elena Baldonedo, Carmela Permuy, Mara Morandeira e Irene Arias se mete en los cuartos de final del Campeonato de España 3x3 tras quedar primero de su grupo después de un agónico partido ante el Al-qazeres.
Después del gran estreno del primer día, el segundo siguió el mismo camino después de una contundente victoria frente a un Ariagona Lanzarote (11-3), lo que le hizo quedarse sin opciones de pasar de ronda. En esa pelea estaban el Al-qazeres, el Baxi y el ADBA Sanfer. Precisamente, ese sería el tercer encuentro para el cuadro ferrolano y el último para el asturiano.
El duelo estuvo muy igualado, con ambos conjuntos desacertados desde la línea de tres. Así, el marcador fue moviéndose poco a poco, hasta que el choque se rompió cuando restaban dos minutos. Ahí, el ADBA encadenó un par de canastas seguidas que obligó al Uni a ir contracorriente para remontar. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, no pudo lograr y cedió por primera vez (10-14). Ahora todo dependía del choque ante el Al-qazeres, ya que el que ganase, pasaba.
Por ello, en ese encuentro la tensión fue brutal, hasta el punto de que el conjunto cacereño empató a falta de segundos para el final y forzó la prórroga. En ella apareció Carmela Permuy para asegurar la victoria ferrolana y ser primeras de grupo. Ahora, en cuartos se medirá al Ensino Lugo.