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Baxi Ferrol

Las junior del Baxi Ferrol, en el Nacional de 3x3 en Compostela

El cuadro de la ciudad naval empezó su participación con un triunfo sobre el UCAM Murcia y este sábado juega cuatro encuentros

Redacción
12/06/2026 21:06
Integrantes del equipo junior 3x3 del Baxi Ferrol
Integrantes del equipo junior 3x3 del Baxi Ferrol
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Irene Arias, Elena Baldonedo, Mara Morandeira y Carmela Permuy son las cuatro integrantes del Baxi Ferrol que desde este viernes participan en la cuarta edición del Campeonato de España U17 de 3x3, que se celebra hasta mañana en el pabellón de Santa Isabel de Santiago de Compostela. La escuadra ferrolana, que consiguió su pase tras proclamarse subcampeón gallego de la modalidad en el certamen que se celebró hace tres fines de semana en Vigo, es una de las ochenta –cuarenta masculinas y otras tantas femeninas– en tomar parte en este certamen.

El Baxi Ferrol, encuadrado en el grupo F, empezó su participación con el partido que lo enfrentó al UCAM Murcia –que empezó con retraso–, en el que se impuso por un ajustado 19-15. Pero será durante la jornada de este sábado cuando el cuarteto del Baxi Ferrol dispute la mayor parte de sus partidos. Así, a las 9.25 se enfrentará al Ariagona Lanzarote; a las 17.30 jugará contra el Ership-ADBA Sanfer de Avilés; y a las 20.45 horas cerrará la primera fase con el enfrentamiento ante el Al-qázeres.

Solo en caso de proclamarse campeón de su grupo, la escuadra de la ciudad naval accederá a los cuartos de final de la competición –se enfrentaría al primer clasificado de grupo C— antes de seguir con todas las eliminatorias que darán a conocer el nombre del campeón nacional.

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