Claire Melia seguirá un tercer curso en el Baxi Ferrol

Claire Melia ha rendido a un gran nivel estas dos temporadas Jorge Meis

Claire Melia vivirá una tercera temporada en el Baxi Ferrol. Tras dos campañas a las órdenes de Lino López, el club ha llegado a un acuerdo para seguir con una de esas jugadores que, como dice, "simplemente aparecen y, con su liderazgo silencioso, cambian el juego".

Hasta ahora, la pívot irlandesa, en sus dos cursos a las órdenes en la escuadra de la ciudad naval, consiguió una clasificación para los playoffs por el título de la Liga Femenina Endesa y un subcampeonato de la Eurocup. Pero, además, se ha convertido en una de las principales referencias para la afición local.

Además, sus estadísticas en estas campañas reflejan unos promedios de 10,7 puntos y 4,9 rebotes en los 61 partidos que disputó entre liga regular y eliminatorias por el título del campeonato doméstico.

La continuidad de Claire Melia eleva a nueve el número de jugadores que tiene la formación ferrolana para la próxima temporada. Además, con su renovación sigue apostando por mantener la identidad y el espíritu competitivo.