Sandra Martínez refuerza el acento gallego en el Baxi Ferrol

Sandra Martínez, durante su etapa en el Seis do Nadal Cedida

El Baxi Ferrol continúa perfilando su plantilla para la nueva temporada de la Liga Femenina Endesa. Después de las renovaciones de Gala Mestres y Karolina Šotolová, sumado a las incorporaciones de Maggie Doogan, Kateřina Galíčková, Esther Castedo, Iva Belosevic y Tayra Eke, ahora llega el fichaje de Sandra Martínez.

Martínez es una jugadora exterior, que puede jugar de base. Gallega formada en el Seis do Nadal, es "una de las jóvenes de mayor talento y proyección", como indicó el preparador del Uni, Lino López. No en vano, la viguesa jugó el año pasado la fase final gallega júnior donde quedó campeona y pudo participar en el Campeonato de España, pudiéndose medir a los mejores equipos nacionales y haciendo una gran actuación.

Respecto a su juego, el técnico ferrolano indicó que "es una jugadora con mucha anotación, pero sobre todo con una gran madurez a pesar de su edad. Tiene también una gran capacidad para asistir a sus compañeras", aseguró y añadió que "evidentemente va a ser una primera experiencia profesional, pero tiene muchas ganas de crecer y de probarse. Ha trabajado mucho en toda su etapa de formación, con el Seis do Nadal. Ahora ve recompensado ese trabajo con la posibilidad de estar en el primer equipo con nosotras. Estamos muy contentos con ella", apostilló.

Sin duda, se trata de un fichaje que le va a dar un toque más gallego al equipo, además de aportarle esa juventud y ganas de trabajo. Con su llegada, la plantilla ya cuenta con ocho integrantes, a falta de conocer la decisión de Claire Melia, que no se sabe qué pasará con su futuro.

Por otra parte, ya están confirmadas las bajas de Blanca Millán, que anunció su fichaje por el Azulmarino, Moira Joiner, Alba Sánchez-Ramos, Clémentine Samson, Ine Joris, Elena Rodríguez y Dalayah Daniels.