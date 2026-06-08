La dupla del Baxi Ferrol finaliza duodécima

Šotolová trata de taponar un tiro de una jugadora contraria CZ Basketball

El Baxi Ferrol continúa expandiendo sus fronteras. Ya sea por medio de su afición, del propio club o de sus jugadoras. En este caso, lo hizo con este último elemento y es que dos de ellas, Kateřina Galíčková y Karolina Šotolová acudieron, junto con Monika Fučíková y Lucie Svatoňová, a Varsovia (Polonia), con su país, la República Checa, para disputar el Campeonato del Mundo de 3x3.

La dupla del Uni Ferrol cuajó un gran torneo, en el que peleó hasta el final por meterse entre las ocho mejores ­selecciones, pero cayó ante Francia en el “play in”, finalizando en el duodécimo lugar. Aunque el resultado final no estuvo mal, lo cierto es que la competición no comenzó de la mejor manera, pues cayeron en su estreno contra el combinado de Países Bajos (8-12).

La falta de acierto lastró los intereses checos, que tuvo en Galíčková a su máxima anotadora con cuatro puntos. Por suerte, en el segundo duelo, Chequia recuperó esa puntería y logró vencer, en un choque muy igualado a Polonia (12-14). En esta ocasión, fue la “veterana” del Baxi, Šotolová quién comandó la ofensiva al anotar seis puntos. Así, se cerró un primer día en el que las opciones de pasar seguían intactas.

Con todo, esas decrecieron mucho tras perder el enfrentamiento contra Azerbaiyán (11-14), en el que las dos jugadoras del Uni se combinaron para conseguir ocho tantos y nueve rebotes. Si querían seguir con vida tenían que superar a Madagascar y eso hicieron, ya que vencieron por 10-15 tras una nueva exhibición de la pareja del equipo ferrolano –sumaron nueve puntos, otras tantas capturas y tres asistencias–.

Esa victoria permitió a la República Checa disputar un “play in” que les podría dar el pase a los ocho mejores. Sin embargo, reapareció la falta de puntería y ocasionó la derrota ante Francia (10-9), cerrando este Mundial de 3x3 con un duodécimo lugar.

Tras ese duelo, la capitana checa, que no fue otra que Galíčková indicó que “estuvimos muy cerca, porque fallamos algunos tiros fáciles y les dejamos lanzar de dos puntos sin oposición. Lo cual fue una pena, porque ellas no son tiradoras. Creo que luchamos. Se notó y, a veces, fue un partido bastante reñido”. A pesar de esa derrota, la nueva dupla que estará en el Uni dejó muestras de su talento.