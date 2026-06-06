El Baxi Ferrol incorpora a la interior Tayra Eke

Tayra Eke, nueva jugadora del Baxi Ferrol CEDIDA

Tayra Eke es la nueva integrante de la plantilla del Baxi Ferrol. El club ferrolano anunció la incorporación de la jugadora, de 22 años de edad y 1,90 metros de altura, que viene de jugar en el Unicaja en Liga Challenge y que es internacional con España en categorías de formación.

"Es una jugadora de mucha proyección que viene de hacer una gran temporada en su primera experiencia en el baloncesto semiprofesional", describió Lino López, entrenador del cuadro de la ciudad naval, a su nueva jugadora.

Tayra Eke promedió la pasada campaña 4 puntos y 6,3 rebotes en los partidos que disputó en la segunda categoría femenina nacional. De ahí que el preparador ferrolano insista en que "es una jugadora con capacidad para generar en el poste, buena lectura de juego y un tiro que va a más".

"Es una jugadora con ganas de crecer y de crecer con el equipo", dijo el entrenador del Baxi Ferrol sobre la séptima jugadora confirmada de cara a la temporada que viene.