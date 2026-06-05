La “Baximanía” coloca a A Malata como el quinto pabellón con mayor afluencia

La afición del Baxi fue un pilar para el equipo Daniel Alexandre

La “Baximanía”, ese fenómeno que se inició hace ya dos temporadas, cuando el Baxi Ferrol comenzó a asombrar en Europa, no deja de crecer y de conseguir hitos históricos. Después de establecer un récord de abonados en el club, ese empuje que demostraron durante todo el año, llegó a Uni y a A Malata cerca del olimpo de los grandes pabellones de la Liga Femenina Endesa.

Y es que todo el empuje de la afición ferrolana convirtió al emblemático recinto de la ciudad naval en el quinto lugar con mayor afluencia de toda la liga. En concreto, A Malata presentó una media de 1.798 personas. De hecho, según el ranking publicado por la Federación Española de Baloncesto, el conjunto presidido por Santi Rey sólo fue superado por el Pabellón Príncipe Felipe del Casademont Zaragoza –presentó una media de 5.683, con un pico de 8.063–, el Roig Arena del Valencia Basket –4.539 o–, el Würzburg Silvia Domínguez del Perfumerías Avenida –2.779– y el Fontajau del Spar Girona –2.681–.

Sin duda, ese es el gran activo del Baxi, por lo que nada más acabar la temporada ya empezó a trabajar para retener a esa afición, aunque es probable que no quepan todos debido a su traslado momentáneo a Punta Arnela. Pero lo que está claro es que nadie para la "Baximanía".