La capitana no se baja del barco: Gala Mestres seguirá en el Baxi Ferrol

Gala Mestres, durante la pasada Copa Galicia Emilio Cortizas

El Baxi Ferrol acaba de comunicar una de las noticias que más alegría le da a la afición, y es que la capitana, Gala Mestres, continuará otra temporada más defendiendo los colores del equipo. La catalana, que recientemente ha sido madre de un niño llamado Max, sigue apostando por un proyecto, un club y una ciudad que siempre le han ayudado en todo.

De hecho, la propia jugadora, en un vídeo colgado en las redes sociales de la entidad de la ciudad naval, fue la encargada de anunciar estas dos novedades. Con una sonrisa de oreja a oreja, Gala inició su vídeo indicando que " tengo dos noticias que daros. La primera es que Max nació ayer y estamos los dos superbien y supercontentos. La segunda es que vamos a vernos por Punta Arnela. Tengo muchísimas ganas de volver a ayudar al equipo desde dentro de la cancha. Nos vemos muy pronto y con muchísima ilusión".

Con ella nuevamente en el equipo, Lino López contará con un pilar fundamental para transmitir sus ideas a las nuevas incorporaciones y que se adapten lo mejor posible. Además, no sólo aportará en ese sentido, sino que el Uni ganará a una jugadora con mucha garra, que nunca se rinde y que va a luchar hasta el final en cada partido.

La catalana, eso sí, regresa tras estar toda una temporada parada debido a su embarazo, que fue anunciado apenas unos días antes del comienzo de una campaña en la que el conjunto de la ciudad naval tuvo que hacer frente a muchas lesiones. Aun así, antes de irse, pudo disputar la Copa Galicia, competición que el club ganó y se pudo despedir, momentáneamente, de las pistas con un sabor muy dulce. Ahora vuelve para comandar este nuevo proyecto en Punta Arnela en el que espera hacer grandes cosas.