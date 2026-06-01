Una Liga Femenina Endesa con varios cambios

Karolina Šotolová encabezará el proyecto del Baxi Ferrol en una nueva temporada en la que espera volver a jugar competiciones europeas Daniel Alexandre

Aunque apenas hace poco más de dos semanas que finalizaron los playoffs de la Liga Femenina Endesa, todos los equipos ya llevan mucho tiempo trabajando en una nueva temporada en la que habrá varios cambios respecto a otras campañas. Todo con el objetivo de que la competición nacional continúe siendo una de las más fuertes y emocionantes a nivel continental.

Por ello, saben que la Federación Española debe dar un paso más y apostar por la máxima categoría nacional y así evitar la enorme fuga de talento que se está produciendo en este agitado mercado veraniego. La aparición de la “Project B”, una nueva liga americana, junto con la apuesta por las universidades y la inversión realizada en la WNBA fueron algunos de los causantes. Con todo, el organismo nacional actuó rápido y el pasado domingo ya dejó claras las directrices para la temporada 2026/27.

La primera de todas es que la competición arrancará con la disputa de la Supercopa de España, que está previsto celebrarse en Torrejón de Ardoz los días 26 y 27 de septiembre. Esta competición, en la que estará el Valencia Basket como campeón tanto de la liga como de la Copa de la Reina, será el anticipo a un curso que comenzará apenas una semana después, el 3 de octubre.

En ese momento arrancará una lucha encarnizada durante la primera vuelta, que se prolongará hasta el 29 de diciembre, para lograr la clasificación para el torneo copero. A este, al igual que en años pasados, sólo accederán los ocho mejores clasificados, entre los que espera estar el Baxi Ferrol después de rozarlo en los dos últimos años. Este ejercicio se disputará en Zaragoza del 25 al 28 de marzo de 2027.

Los playoffs

Asimismo, en ese periodo, concretamente del 8 al 18 de noviembre, coincidirá el primer parón para la disputa de las ventanas FIBA, mientras que el segundo será del 7 al 17 de febrero. Además, como ocurrió otras campañas, las jornadas se podrían modificar para los equipos implicados tanto en las previas de Euroliga y Eurocup como en las eliminatorias que coincidirán con el tramo final del curso, el más decisivo. Y es que en ese momento todas las escuadras estarán peleando por unos playoffs hasta un final de liga marcado para el 17 de abril, una semana antes de lo que finalizó esta temporada.

Esta medida, no sólo proporcionará más descanso a los equipos participantes, sino que todos podrán preparar mejor esos encuentros y que pueda haber alguna sorpresa. Los playoffs comenzarán con la disputa de los cuartos de final previstos para el jueves 22 de abril y el domingo 25. Aquí el ganador se decidirá en formato ida y vuelta. Lo mismo ocurrirá con las semifinales, que empezarán el 29 de abril y terminarán el 2 de mayo. Apenas cuatro días después, arrancará la lucha por el título, que se volverá a decidir al mejor de tres. Las fechas previstas para estos duelos son el jueves 4, el domingo 9 y, si fuese necesario, el 15 de mayo. Ahí se pondrá punto final a la temporada.

Con todo, aunque hay varios novedades con respecto al tema horarios, la más importante y la principal se producirá en el juego. Y es que, como anunciaron, en esta nueva campaña se implementará, aunque está en fase de estudio, el “Instant Replay”, un sistema que podrán pedir los entrenadores para que los colegiados puedan revisar ciertas acciones en los encuentros, algo que ayudará a crecer a la liga. Por último, también comentaron que se reordenará la distribución de las plazas europeas de cara a la temporada 2027/28.