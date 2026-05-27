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Baxi Ferrol

El Baxi Ferrol incorpora a la interior estadounidense Maggie Doogan

La jugadora eleva a cinco el número de efectivos de la próxima plantilla de la escuadra de la ciudad naval

Redacción
27/05/2026 10:47
Doogan 2
Doogan, en su etapa universitaria
CEDIDA
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El Baxi Ferrol sigue dando forma a su próxima plantilla con la incorporación de Maggie Doogan, interior estadounidense que llega para potenciar el juego en la "pintura" de la escuadra de la ciudad naval.

Doogan, de 22 años y 1,87 metros, llegar a conjunto ferrolano después de completar su etapa universitaria en los Richmond Spiders. Con su camiseta promedió 21,1 puntos, 7,9 rebotes y 3,9 asistencias.

Se trata, como destaca el club, "de una jugadora de gran proyección y margen de crecimiento", lo que encaja con la filosofía de la entidad. En cuanto a sus características en la pista, Doogan sobresale por su versatilidad, capacidad física y lectura del juego.

Este fichaje eleva a cinco el número de efectivos con los que cuenta la escuadra de la ciudad naval.

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