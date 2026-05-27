El Baxi Ferrol incorpora a la interior estadounidense Maggie Doogan
La jugadora eleva a cinco el número de efectivos de la próxima plantilla de la escuadra de la ciudad naval
El Baxi Ferrol sigue dando forma a su próxima plantilla con la incorporación de Maggie Doogan, interior estadounidense que llega para potenciar el juego en la "pintura" de la escuadra de la ciudad naval.
Doogan, de 22 años y 1,87 metros, llegar a conjunto ferrolano después de completar su etapa universitaria en los Richmond Spiders. Con su camiseta promedió 21,1 puntos, 7,9 rebotes y 3,9 asistencias.
Se trata, como destaca el club, "de una jugadora de gran proyección y margen de crecimiento", lo que encaja con la filosofía de la entidad. En cuanto a sus características en la pista, Doogan sobresale por su versatilidad, capacidad física y lectura del juego.
Este fichaje eleva a cinco el número de efectivos con los que cuenta la escuadra de la ciudad naval.