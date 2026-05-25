El Baxi Ferrol sub 17, plata gallega y billete para el Nacional 3x3 

Las baloncestistas locales, con sus medallas y trofeo Cedida

Con la primera formación del Baxi Ferrol renaciendo para una nueva etapa en Punta Arnela, sus canteranas son las encargadas estos días de seguir engrosando el palmarés de la entidad de la ciudad naval. Mara Morandeira, Carmela Permuy, Elena Baldonedo e Irene Arias se enfundaron de nuevo su equipación para participar en un Campeonato Gallego 3x3 sub 17 en el que las ferrolanas no sólo lograron la segunda posición, sino también el pasaporte para el próximo Nacional de la modalidad.

La formación ferrolana viajó hasta Vigo para colgarse una plata que llegó gracias a su gran talento y trabajo, y que finalmente no pudo ser de color dorado sólo por la derrota vivida en la final del evento ante el Traumacor Culleredo (16-21), que fue siempre por delante en el marcador para levantar el trofeo. Previamente, el camino de las ferrolanas había sido inmaculado, cosechando cuatro victorias ante el Seis do Nadal (7-19), Manuel Peleteiro (12-17), Culleredo B (8-15) y Ensino (20-15) en el grupo A.

Sin derrotas entraron en un cuadro final en el que siguieron esta senda en semifinales ante el Celta Femxa Zorka (19-12) para disputar la final por el título ante un rival asimismo sin derrotas en su cuenta. Un subcampeonato con el que las ferrolanas llegarán a la disputa de un Nacional que tendrá lugar en Santiago el 12 y 13 de junio.