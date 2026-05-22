La marcha de Blanca Millán: otro vacío a llenar en el Baxi Ferrol

Blanca Millán se despide de su afición tras acabar un partido Daniel Alexandre

Continúan las despedidas en el Baxi Ferrol. Si la última, la de Moira Joiner, fue muy dura, esta lo es más. Y es que la capitana y buque insignia del equipo en la última temporada, Blanca Millán, se marcha. La santiaguesa deja un gran legado y recuerdo en la ciudad naval, haciéndola suya y convirtiéndose en una ferrolana más.

Después de dos campañas, Millán se va por la puerta grande tras haber sido parte de los éxitos recientes del club, como ese subcampeonato en la Eurocup que quedará para siempre en la memoria de todos. El club, en el momento de anunciar su marcha, le dedicó una emotiva despedida. En el texto, la entidad indicó que "hai xogadoras que deixan pegada polos seus números. Outras, polos éxitos acadados. E despois están aquelas que deixan unha marca imposible de borrar no corazón dun club. Blanca Millán pertence a ese grupo especial".

"Tras dúas tempadas inesquecibles defendendo a camisola do BAXI Ferrol, chega o momento de dicir ata logo a unha xogadora que foi moito máis ca unha peza clave dentro da pista. Blanca foi exemplo diario de loita, sacrificio e profesionalidade, representando en cada adestramento e partido os valores deste club. Profeta na súa terra, Blanca converteuse nun dos grandes símbolos dun equipo que fixo historia, acadando o subcampionato da Eurocup Women e facendo soñar a toda unha cidade", continuó.

"O seu compromiso, carácter competitivo e capacidade para aparecer nos momentos importantes quedarán para sempre na memoria da familia ferrolá. Pero se algo conseguiu Blanca desde o primeiro día foi conectar coa nosa afección. Co seu traballo, proximidade e maneira de sentir o baloncesto, gañouse o cariño de todo o club. Marcha unha grandísima xogadora, pero sobre todo unha persoa moi querida dentro e fóra da pista. Grazas, Blanca, por facer da nosa casa tamén a túa. Grazas por cada esforzo, emoción e momento vivido xuntas. A Malata sempre será o teu fogar. Moita sorte no teu futuro", finalizó este emotivo comunicado de un Baxi Ferrol, que previamente ya se había despedido de Moira Joiner, Alba Sánchez-Ramos, Clementine Samson, Ine Joris, Elena Rodríguez y Dalayah Daniels. Mientras que anunció la renovación de Karolina Šotolová y las llegadas de Kateřina Galíčková, Esther Castedo e Iva Belosevic.

Sin duda, esta es una de las salidas más dolorosas por todo lo que aportó al club y a la ciudad. Con todo, los rumores indican que seguirá en la Liga Femenina Endesa, teniendo ofertas del Azulmarino Basket Mallorca y de Avenida Meins.