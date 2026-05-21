El Baxi Ferrol aviva las brasas con la llegada de Iva Belosevic

Belosevic, a la izquierda, durante el partido de la Eurocup ante el Ostrava EMILIO CORTIZAS

Cuatro patas tiene ya la superficie en la que el Baxi Ferrol está construyendo, prácticamente desde una superficie rasa, su proyecto para la próxima campaña. Una base sólida y sostenible a la que la croata Iva Belosevic se une como tercer nuevo nombre confirmado en las filas del ejército de Lino López.

Con la Eurocup como carta de presentación, la deportista llega de un SBS Ostrava que fue adversario del grupo ferrolano en el citado trofeo continental, por lo que, aunque ahora su casa no será A Malata, la jugadora ya conoce el ambiente -ahora a favor- que le espera en la ciudad naval.

Belosevic, de 29 años y 1,87 metros de altura, cuenta con experiencia internacional y destaca, como señalan desde el club por su "intensidade competitiva, capacidade física, solidez e versatilidade". Buena prueba de estas cualidades son los 15,1 puntos, casi nueve rebotes y tres asistencias que la de Croacia promedió en la citada Eurocup en el pasado ejercicio.

La jugadora une su nombre a la de las asimismo recién llegadas Esther Castedo y Kateřina Galíčková, así como a la veterana Karolina Šotolová, empezando así a calentar las brasas del fuego que se prepara en Punta Arnela.