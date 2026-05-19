Una dolorosa despedida: Moira Joiner deja el Baxi Ferrol

Moira Joiner fue la referencia ofensiva del equipo este año Daniel Alexandre

Continúan las despedidas en el Baxi Ferrol. En esta ocasión, quizá una de las más dolorosas tanto para el club como para la afición, pues Moira Joiner, una pieza clave en el Uni durante las dos últimas temporadas, dejará la ciudad naval.

La jugadora nacida en Michigan pone fin, por el momento, a su estancia con el equipo ferrolano después de dos años mágicos en los que logró un subcampeonato de la Eurocup y una clasificación para los playoffs por el título de la Liga Femenina Endesa. Joiner, este año, asumió más galones y se convirtió en la líder anotadora del equipo. Además, en defensa siguió dando ese extra que la hacía una jugadora tan especial.

Esta es la sexta baja que anuncia el Uni en este mercado, después de anunciar las salidas de Dalayah Daniels, Ine Joris, Clementine Samson. Elena Rodríguez y Alba Sánchez-Ramos. Por el contrario, continúa Karolina Šotolová y llegan Kateřina Galíčková y Esther Castedo.

Sin duda es una pérdida muy dura para un Baxi que se despidió de ella de la siguiente forma: "Grazas, Moira. Subcampioa da Eurocup. Peza importante durante dúas tempadas históricas para o club. Talento, esforzo e compromiso para axudar a facer medrar este soño. Grazas por defender esta camiseta con orgullo. Ferrol sempre será a túa casa".

Sin duda, lo será, pues como reconoció en una entrevista con este diario, quedó enamorada de la ciudad y de todos sus habiantes. Quién sabe si volverá como jugadora, pero seguro que lo hará como una ferrolana más.