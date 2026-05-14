Cuádruple baja en el Baxi Ferrol: Daniels, Samson, Joris y Rodríguez se marchan del club

Lay es una de las jugadoras que no continuará en el nuevo proyecto del Baxi Daniel Alexandre

No todo iban a ser alegrías en el Baxi Ferrol. Después de la renovación de Karolina Šotolová y los fichajes de Kateřina Galíčková y Esther Castedo, el club de la ciudad naval comunicó la salida de cuatro de sus jugadoras. Dalayah Daniels, Ine Joris, Clementine Samson y Elena Rodríguez no formarán parte del nuevo proyecto.

A pesar de los grandes esfuerzos realizados por la entidad dirigida por Santi Rey, no lograron retener a estas cuatro deportistas que tuvieron un gran impacto en el equipo a lo largo de la temporada. Una de las bajas más sensibles será la de Lay, que no sólo fue la segunda máxima anotadora del equipo por detrás de Moira Joiner, sino que era un pilar también en defensa.

En cuanto a la salida de Samson, la gala, que había llegado con la campaña empezada para paliar la baja de Gala Mestres y la lesión de Bego de Santiago, tampoco seguirá el próximo año en el equipo pues se marchará a emprender nuevas aventuras.

En el caso de Elena Rodríguez, que también llegó con el curso empezado, es una pérdida dura, sobre todo para la afición, pues era una de las jugadoras más queridas debido a toda la entrega y pasión que le ponía cada vez que saltaba a pista.

Por último, la marcha de Joris también hace daño al proyecto de Lino López, pues aportaba mucho con sus lanzamientos desde la larga distancia. Con ellas, se confirma lo que había dicho el técnico ferrolano sobre la dificultad de mantener a la plantilla debido a los grandes proyectos económicos. De esta manera, ya son cinco jugadoras -estas cuatro más Alba Sánchez-Ramos- las que dejan el club que la próxima temporada jugará en Punta Arnela. Sin duda, los próximos días habrá más llegadas y alguna salida más que puede ser igual o más dolorosa que estas.