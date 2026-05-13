Esther Castedo, talento y juventud al servicio del Baxi Ferrol

Esther Castedo procede del Lointek Gernika Bizkaia Cedida

Después de la incorporación de Kateřina Galíčková y de la renovación de Karolina Šotolová, ahora llegan más novedades para el Baxi Ferrol. El conjunto ferrolano, haciendo un juego de palabras con el apellido de su nuevo fichaje y los castillos de San Felipe y La Palma, anunció la llegada de Esther Castedo (2000, Lugo).

La jugadora lucense aterriza en Ferrol para aportar talento y juventud al nuevo proyecto que nuevamente dirigirá Lino López. Castedo, que se desempeña como base, cuenta con bastante experiencia en la Liga Femenina Endesa.

Comenzó su carrera en el equipo de su ciudad, el Maquinaria Durán Ensino, en el cual estuvo tres temporadas donde tuvo un gran protagonismo desde el inicio, ya que promedió más de 20 minutos por partido.

Tras tres años en Lugo, Castedo decidió emprender una nueva aventura la campaña pasada y se marchó al Lointek Gernika Bizkaia. En tierras vascas, Esther continuó creciendo como deportista y ganando mucha más importancia en el juego.

Aunque apenas promedió 21:34 minutos en pista, los aprovechó muy bien pues anotó 6,9 puntos (con un 36,7% en triples); 2,4 asistencias y 1,8 rebotes, además de aportar muchas cosas en defensa.

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Asimismo, también cuenta con experiencia europea, ya que este año disputó la Women Eurocup con el conjunto vasco. En esta competición, tuvo unos números ligeramente mejores pues marcó 7,9 tantos por partido, capturó 2,2 rebotes y repartió 3,1 pases a canasta.

Nada más conocerse su fichaje, Esther Castedo dejó un mensaje a su nueva afición indicando que "tengo muchas ganas de volver a Galicia y de poder unirme al equipo lo antes posible. Estoy deseándolo. Este año nos vemos no Inferno de Punta Arnela. Nos vemos pronto".

Sin duda, se trata de una incorporación que va a aportar mucho al nuevo proyecto del Baxi Ferrol que, en los próximos días, irá anunciando las nuevas piezas que compondrán la plantilla.