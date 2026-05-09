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Baxi Ferrol

Šotolová seguirá otra temporada en el Baxi Ferrol

La base checa se une a su compatriota Kateřina Galíčková en la plantilla de la ciudad naval

Redacción
09/05/2026 13:05
A Malata Baxi entrevista a Carolina Sotolova
La jugadora checa, en el pabellón de A Malata
Daniel Alexandre
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Kateřina Galíčková, el primer fichaje del Baxi Ferrol para la próxima temporada, tendrá la compañía de su compatriota Karolina Šotolová en la plantilla. La base checa acaba de anunciar su renovación con el club de la ciudad naval, en el que fue una de las más destacadas este curso.

Šotolová cumple de esta manera lo que había expresado en una reciente entrevista en este diario: "Me gustaría quedarme porque se vive muy bien y me encanta la gente de aquí, ya sean los aficionados, el cuerpo técnico o las jugadoras. Todo el mundo te ayuda mucho, es muy amable y es amistosa. Estoy muy feliz aquí", dijo.

Šotolová, que viene de ser la quinta jugadora más valorada del equipo ferrolano en el campeonato regular de la Liga Femenina Endesa con 253 puntos, volverá a ponerse a las órdenes de Lino López este ejercicio. En él tratará de aportar su capacidad en la dirección y acierto anotador.

La base, que jugó los 30 partidos del campeonato, promedió cerca da 29 minutos por encuentro. En este tiempo marcó 9,2 puntos por choque, capturó 2,9 rebotes y repartió 2,3 asistencias, estadísticas que reflejan su importancia en el cuadro.

Con la continuidad de Šotolová ya son dos las jugadoras que tiene el Baxi Ferrol para jugar el curso que viene en la máxima categoría femenina del baloncesto español.

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