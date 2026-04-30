Galíčková abre la rueda en el Baxi Ferrol

La nueva jugadora del Baxi Ferrol, en su etapa en la República Checa CEDIDA

La incorporación de la checa Kateřina Galíčková estrena la plantilla del Baxi Ferrol para la temporada 26/27. En un acto celebrado en los exteriores de la boutique Niebla se dio cuenta de la llegada de esta jugadora, de 26 años y 1,82 metros de altura, que llega procedente del KP Brno –equipo al que el cuadro de la ciudad naval se enfrentó hace dos campañas en la Eurocup en el que coincidió con Karolina Šotolová-, para vivir su primera experiencia fuera de su país natal.

Galíčková, que tras las imágenes que se emitieron de su etapa en el KP Brno manifestó estar muy contenta por su fichaje por el Baxi Ferrol, llega con la intención de aportar talento, intensidad y experiencia a la escuadra de la ciudad naval. Se trata de una jugadora versátil, capaz de adaptarse a diferentes posiciones, con una gran inteligencia táctica y una excelente comprensión del juego.

Además, destaca por su capacidad para leer las ventajas, generar juego para sus compañeras y dar fluidez ofensiva gracias a su visión y calidad en el pase. Asimismo, la nueva jugadora del Baxi Ferrol dispone de un sólido lanzamiento exterior y una importante capacidad para cargar el rebote, cualidades que entran en la filosofía de la escuadra ferrolana.

Dificultad

“Me gustó mucho”, expuso Lino López al explicar las razones por las que se había decidido a acometer el fichaje de esta jugadora dos temporadas después de haberse enfrentado a ella cuando estaba en las filas del KP Brno checo.

“Me pareció una jugadora muy interesante, que hacía muchas cosas en la pista y, sobre todo, la inteligencia que tenía sobre la cancha”, añadió el preparador antes de explicar que, al ser su primera experiencia fuera de casa, eso requerirá “un tiempo de adaptación”.