El Baxi Ferrol dice "ata logo" a la cántabra Alba Sánchez-Ramos

Sánchez-Ramos, en el duelo ante el que uno de sus ex, el Leganes Daniel Alexandre

Pocas horas después de que el Baxi hiciese pública su campaña de abonados para convertir ahora Punta Arnela en ese pequeño averno en el que las victorias se cocinan a fuego lento y para llenar el que será su nuevo pabellón, la entidad de la ciudad naval ha anunciado el primero de los nombres que no podrá disfrutar de este nuevo emplazamiento.

Se trata de la cántabra, canterana del Torrelodones, Alba Sánchez-Ramos, que llegó a la entidad presidida por Santi Rey hace dos campañas y conformó el sólido bloque que hace un ejercicio llevó a Ferrol a la final de la Eurocup.

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La alero se marcha de una ciudad que ha visto su crecimiento en la pista y su evolución cómo jugadora, dando especialmente un paso adelante en esta campaña en la que las bajas condicionaron de manera clara el trabajo del grupo dirigido por Lino López. “Tras dúas tempadas defendendo a nosa camisola, despídese unha xogadora que deixou pegada dentro e fóra da pista. Grazas polo teu traballo, o teu compromiso e a túa maneira de ser. Ferrol sempre será a túa casa”.

Así se despedía el que ha sido su hogar en estos últimos meses, con un “ata logo”, en lugar de un adiós, y con los brazos abiertos por parte de club y afición. De hecho, el propio técnico, antes del último encuentro de liga, definió a Alba como "pura entrega. Es una jugadora de intangibles, que pelea, que lucha cada balón, cada jugada, en cada entrenamiento, independientemente de lo que juegue".

La cántabra se marcha de Ferrol con mucho más que números, si bien en este apartado la ya exjugadora local lo hace con una media de poco más de un cuarto de hora por encuentro en los 30 dirimidos en los que firmó 89 puntos. No sólo en Liga Femenina Endesa la alero fue una pieza segura en los planes de Lino, también lo fue en una Eurocup en la que, sin duda, quedan marcados en rojo los 18 puntos anotados frente al Ostrava aquel 5 de noviembre del pasado año.

Ahora, con el Baxi Ferrol y sus integrantes moviendo piezas, se presume que asimismo en pocos días se darán a conocer más nombres de los que formarán, o no, parte de una nueva etapa de la entidad, más que nunca, más “puntera”.