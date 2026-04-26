Que vuelva el "ruido" a Punta Arnela: el nuevo objetivo del Baxi Ferrol

Pabellón de A Malata, el Baxi Ferrol contra el Leganés Daniel Alexandre

Si hay un equipo que se crece ante las adversidades, los inconvenientes o situaciones que se escapan a su control –como las tres bajas de larga duración que sufrió este año (el embarazo de Gala Mestres, y las roturas del cruzado de Bego de Santiago y Karla Erjavec–, ese es el Baxi Ferrol. Después de ocho años jugando sus partidos en A Malata ahora se verá obligado a trasladarse a otro pabellón por las obras que se van a acometer en el recinto deportivo. Va a intercambiar su “Maxia da Malata” por el “Infierno de Punta Arnela”, el que será su nuevo hogar la próxima temporada, donde volverá el ruido después de muchos años, y el eslogan de su nueva campaña de abonados.

En este sentido, el presidente del club, Santiago Rey, explicó que esa frase “tiene el sentido de convertir Punta Arnela en una olla a presión porque con la capacidad de convocatoria que tenemos y que las gradas van a estar más cerca de la pista, la gente va a poder apretar más. Si los equipos ya decían que el ambiente en A Malata era la leche, ahora va a ser más”.

Eso sí, hay partes negativas, como indicó el presidente, la más importante es la reducción de la capacidad. Y es que “en Punta Arnela la capacidad para la pista de baloncesto es de 1.512 personas, casi 1.600 si se ponen sillas, mientras que ahora mismo somos 2.400 socios, no entrarían todos”.

Ante esta situación, “queremos ver cómo respira la gente para hacer porque nos condiciona un poco todo, tanto los patrocinios, por las entradas que les tenemos que dar y la situación de no poder albergar a todos los socios. Por ello, hacemos un llamamiento a que todos nos echen una mano y renueven el abono aunque puede que no tengan la posibilidad de venir al 100% de los partidos”, indició y añadió que “va a ser un año difícil en el que perdemos ingresos de taquilla porque no podremos vender localidades en caso de que renueven todos. Además, tampoco ampliaríamos la cifra porque sería una temeridad. Esperamos que la gente nos siga apoyando, sino tendremos que dar un paso atrás”, aseguró.

Los detalles

De igual manera, aseguró que en Punta Arnela no habrá asientos numerados, pero confirmó que a todos los que renueven “les mantendremos el asiento cuando estemos de vuelta en A Malata”. Asimismo, ante esta situación, Rey explicó que abrirán un “sistema de confirmación en nuestra página web para que el jueves antes de cada partido, al mediodía, puedan seleccionar un asiento hasta completar el aforo. En el caso de que no se complete, podremos sacar entradas a la venta”.

Asimismo, el presidente el Baxi reveló el plazo para la renovación de los carnets de socio y los precios que mantendrán. Esta nueva campaña comenzará el martes 28 de abril y se prolongará hasta el 15 de junio. Ese tiempo será sólo para aquellos que deseen continuar como socios. Los que no lo hagan en ese periodo, perderán la prioridad de escoger asiento.

Para completar el proceso de renovación, se podrá hacer tanto en la web del club (universitarioferrol.org), como de manera presencial en las oficinas del pabellón de A Malata los martes y jueves en un horario de 10.30 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. En cuanto al precio, estos oscilan desde los 40 euros (para los menores que tengan edades comprendidas entre seis y 17 años) hasta los 210 por el familiar. Esto, como indicó Santi Rey, servirá “para hacer una estimación del presupuesto que podremos manejar para la próxima temporada”.

Traslado y plantilla

De igual manera, el mandatario confirmó que están trabajando en las renovaciones de las jugadoras, pero que “será complicado porque el mercado está carísimo. Algunas nos han llegado con ofertas que son muy superiores a las nuestras. De eso puede contar más Lino, que tiene contrato dos años más, que está conversando con ellas y no sé a cuantas podrá convencer porque todas pidieron esperar a acabar la temporada”, aseguró al tiempo que deslizó que si hubiese la posibilidad para ir a Europa por la renuncia de algún equipo, van a intentar ir.

Asimismo, habló sobre las obras que se están acometiendo en Punta Arnela que “están bastante avanzadas. Seguramente no podamos empezar la pretemporada, pero en septiembre sí que estaría listo. El parquet que pongan va a ser nuevo, mientras que de A Malata se llevarán las canastas y los marcadores porque luego los van a poner nuevos porque la competición pide cosas diferentes, como los relojes de posesión en forma de cubo, los LED’s obligatorios y otra serie de requisitos”, finalizó un Santi Rey que confía en qué la Baximanía responda a su llamada.