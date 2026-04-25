Una despedida de A Malata "made in Baxi Ferrol" (80-69)

Las jugadoras del banquillo del Baxi celebran una canasta Daniel Alexandre

En el último partido de la temporada y probablemente el último en mucho tiempo en A Malata –está previsto que para la próxima campaña juegue en el pabellón de Punta Arnela por las obras en el recinto ferrolano–, el Baxi Ferrol derrotó al Innova-TSN Leganés tras un partido que fue una auténtica fiesta.

Desde el calentamiento, ya se percibió ese aroma de despedida en el emblemático pabellón ferrolanos. Tanto las jugadoras como la afición buscaron inmortalizar cada momento no sólo en su retina, sino también con sus móviles. Sabían que tenían una única ocasión para hacerlo, pues hasta dentro de un año, más o menos, no volverán a pisar un parquet tantas alegrías les dio en el pasado y en el presente. Por ello, desde el inicio, el Uni metió la sexta. Quería despedirse de A Malata con una victoria que fuese recordado durante mucho tiempo.

Aunque estrenó el casillero la cañonera Driessen, lo cierto es que el conjunto local apenas tardó unos segundos en replicar, por medio de una Karolina Sotolova que destrozó la defensa madrileña con su velocidad. Esa energía también la empleó para ahogar el ataque rival. Ni ella, ni sus compañeras permitieron ningún tiro fácil. Todos estaban al límite de la posesión o en posiciones poco propicias. Además, en ataque comenzaron a destrozar el aro rival. Primero fue Dalayah Daniels, con un triple, luego le siguió una bandeja de Soté y un tiro desde la media distancia de Moira Joiner, antes de que Lay cerrase esa explosión con otra daga.

Ante lo abultado del marcador (11-2) en apenas dos minutos, Javier Fort tuvo que parar el partido. No le estaba gustando nada lo que estaba pasando y así se lo hizo saber a sus jugadoras. Buscó una reacción que nunca llegó porque se encargó Daniels, que estiró el parcial hasta el 14-2.

En ese momento, Dodson, haciendo gala de su poderío físico, logró percutir en la zona y anotar una canasta fácil debajo del aro. Sin embargo, no sirvió del aro porque el Baxi seguía siendo una martillo pilón en ataque. Ine Joris cogió el testigo de Dalayah y comenzó a hundir un poco más a un Leganés que parecía un zombi. Ninguna de sus jugadoras era capaz de hilar una buena jugada o de meter un tiro. Cada lanzamiento, si es que lograban lanzar, se estrellaba contra el aro para desesperación de su entrenador que no sabía qué hacer.

Lino López, aunque serio, estaba disfrutando con el juego de las suyas, que estaban poniendo en práctica todo lo entrenado durante la semana. Así, la renta creció hasta un sonrojante 28-6 al término del primer cuarto, tras un parcial 8-0. A Malata estaba disfrutando muchísimo. Sabía que estaba ante algo mágico y no quería que se acabase.

Su equipo lo notó y no bajó el pie del acelerador. Arrancó el segundo acto de la misma manera, con un aluvión triplístico encabezado por Sotolova, Alba Sánchez-Ramos y Lay. No fue hasta el minuto tres en el que Irene Lahuerta rompió esa sequía anotadora de su equipo, que se prolongó durante más de seis minutos. Con todo, de poco sirvió, pues Ine Joris, con otra daga, puso un +30 en el luminoso (39-9), lo que colmó la paciencia del técnico visitante, que solicitó su segundo tiempo muerto para detener una herida que no dejaba de sangrar a borbotones.

Fiesta total

Nuevamente, su plan no funcionó por esa defensa asfixiante del Baxi y su enorme acierto desde la larga distancia. No en vano, acabó la primera mitad con diez bombazos y otros tantos que se salieron. Además, desde la pintura también estaban muy efectivas, especialmente Elena Rodríguez y Clementine Samson, que estiraron la diferencia hasta los 39 puntos (50-11).

En ese momento, Lino introdujo a la canterana Irene Somorrostro para disfrutar de este espectáculo junto a sus compañeras. Y no fue para menos, pues a pesar del pequeño arreón del Leganés, con cuatro puntos de Sangaré, el partido llegó al descanso con un asombroso 54-20.

Tras el paso por los vestuarios y tener ese merecido descanso, el Uni salió un poco más relajado que en la primera mitad. Sabía que tenía una renta muy amplia y podía gestionarla. Mientras, el Leganés fue a por todas, pues quería dejar atrás la mala imagen que había mostrado en la primera parte. Salió mucho más agresivo tanto en ataque como en defensa, pues era la única manera de recortar puntos. Apoyadas en Aminata Sangaré y en Maya Dodson, el cuadro madrileño comenzó a anotar con fluidez, especialmente en la zona, en la que sacó varios 2+1. Esto no gustó nada a Lino, que paró el partido para pedir más intensidad a las suyas y que no se dejasen ir (55-31).

Pequeña reacción

Con todo, su toque de atención no funcionó porque el Uni siguió espeso en ataque, sólo Alba Sánchez-Ramos, tras coger un rebote ofensivo, fue capaz de romper la sequía anotadora. Eso sí, en defensa lograron contener mejor a su rival, para conservar su ventaja en el luminoso (59-37). Esa acción despertó un poco a sus compañeras, que aceleraron al final del cuarto para mantener un +24 con diez minutos por disputarse (66-42).

En ese periodo, el Uni volvió a comenzar con fuerza, con dos puntos de Joris y otros dos de Rodríguez para hundir un poco más a su rival. No quería ningún susto que arruinase su fiesta de clausura de esta temporada. Con todo, el cuadro pepinero no se iba a dejar ir. Buscaba reducir al máximo la desventaja para irse a los playoffs con un buen sabor de boca.

Durante varios minutos hubo intercambios de canasta, donde el más beneficiado era un Leganés, que fue premiado con muchas, las cuales aprovecharon para recortar diferencias y apretar algo el partido en el tramo final (80-65). Con poco menos de dos minutos por jugarse, Lino cambió todo su quinteto para que se llevase una sonora ovación y empezasen a festejar la última victoria en A Malata.