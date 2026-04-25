Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "No se puede poner un punto final mejor"

Lino López, durante el encuentro ante el Leganés Daniel Alexandre

“Ha sido una despedida a lo grande, con 1.800 personas en el pabellón. No creo que se pueda poner un punto final mejor a esta temporada”, así de contento se mostró Lino López después de la victoria del Baxi Ferrol frente al Innova-TSN Leganés en el último partido en A Malata durante algún tiempo.

El ferrolano disfrutó mucho de un partido “en el que jugamos una primera parte espectacular a todos los niveles. En la segunda, el Leganés, que es un equipo que tiene mucho talento, se metió en él, pero poco importó porque el equipo siguió trabajando y junto con el ambiente que se ha vivido, es la mejor despedida. Todo esto es para estar muy orgulloso y darle las gracias a la jugadoras”, insistió el preparador ferrolano.

Una despedida de A Malata "made in Baxi Ferrol" (80-69) Más información

Y es que para algunas este puede que haya sido su último partido defendiendo los colores del Baxi, pues ahora toca la época de renovaciones y ofertas de otros clubes. En este sentido, apuntó que "somos conscientes de la dificultad para retenerlas porque hay proyectos económicos muy fuertes en la liga y para los equipos humildes es complicado pelear, pero el club trabaja día y noche para conseguirlo". En sentido, añadió que "a la mayoría de las jugadoras se les propuso la renovación y queda que acepten. El año pasado conseguimos mantener a cuatro, que luego fueron tres".

Por último, respecto al cambio a Punta Arnela mientras arreglan A Malata “va inconvenientes como es el traslado, la adaptación y el número de socios, pero también nos va a beneficiar luego porque vamos a tener calefacción, tener unas condiciones idóneas y son cosas que las jugadoras lo van a agradecer”, finalizó.