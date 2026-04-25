Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baxi Ferrol

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "No se puede poner un punto final mejor"

El preparador ferrolano agradeció a la afición y a las jugadoras su entrega en el último partido de liga en A Malata

Iago Couce
Iago Couce
25/04/2026 21:57
Lino López, durante el encuentro ante el Leganés
Lino López, durante el encuentro ante el Leganés
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

“Ha sido una despedida a lo grande, con 1.800 personas en el pabellón. No creo que se pueda poner un punto final mejor a esta temporada”, así de contento se mostró Lino López después de la victoria del Baxi Ferrol frente al Innova-TSN Leganés en el último partido en A Malata durante algún tiempo. 

El ferrolano disfrutó mucho de un partido “en el que jugamos una primera parte espectacular a todos los niveles. En la segunda, el Leganés, que es un equipo que tiene mucho talento, se metió en él, pero poco importó porque el equipo siguió trabajando y junto con el ambiente que se ha vivido, es la mejor despedida. Todo esto es para estar muy orgulloso y darle las gracias a la jugadoras”, insistió el preparador ferrolano. 

Las jugadoras del banquillo del Baxi celebran una canasta

Una despedida de A Malata "made in Baxi Ferrol" (80-69)

Más información

Y es que para algunas este puede que haya sido su último partido defendiendo los colores del Baxi, pues ahora toca la época de renovaciones y ofertas de otros clubes. En este sentido, apuntó que "somos conscientes de la dificultad para retenerlas porque hay proyectos económicos muy fuertes en la liga y para los equipos humildes es complicado pelear, pero el club trabaja día y noche para conseguirlo". En sentido, añadió que "a la mayoría de las jugadoras se les propuso la renovación y queda que acepten. El año pasado conseguimos mantener a cuatro, que luego fueron tres". 

Por último, respecto al cambio a Punta Arnela mientras arreglan A Malata “va inconvenientes como es el traslado, la adaptación y el número de socios, pero también nos va a beneficiar luego porque vamos a tener calefacción, tener unas condiciones idóneas y son cosas que las jugadoras lo van a agradecer”, finalizó. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Lino López, durante el encuentro ante el Leganés

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "No se puede poner un punto final mejor"
Iago Couce
Las jugadoras del banquillo del Baxi celebran una canasta

Una despedida de A Malata "made in Baxi Ferrol" (80-69)
Iago Couce
Claire Melia tendrá mucho trabajo en la pintura para parar a las interiores del Leganés

El Baxi Ferrol busca un cierre de campaña a la altura
Iago Couce
Dalayah Daniels, después de un entrenamiento con el Baxi Ferrol

Dalayah Daniels: “No pude haber escogido un sitio mejor que Ferrol para empezar mi carrera”
Iago Couce