El Baxi Ferrol busca un cierre de campaña a la altura

Claire Melia tendrá mucho trabajo en la pintura para parar a las interiores del Leganés Daniel Alexandre

“Sería bueno acabar con buenas sensaciones la liga porque tanto el equipo como la afición y el club se lo merecen. Trabajamos toda la semana como si fuese el partido más importante de la temporada”, así habló Lino López, entrenador del Baxi Ferrol, antes del último encuentro que disputará su equipo esta campaña, donde recibe al Innova-TSN Leganés, el equipo revelación de esta campaña (19.00 horas).

A pesar de ya no tener opciones de clasificarse para los playoffs tras la derrota cosechada ante el Araski, el conjunto de la ciudad naval espera conseguir el triunfo ante un cuadro madrileño, que en la primera vuelta les privó de jugar la Copa de la Reina, que puede escalar algún puesto más en la tabla de cara a su presencia en las eliminatorias por el título. Y es que el Leganés, este año, “es un equipo que está compitiendo muy bien. Tiene jugadoras de primer nivel como Dodson, que ya lo demostró en Gernika, o Sangaré, que es una de las mejores interiores de la liga, y sabemos que será un partido duro”, comentó el técnico ferrolano, al tiempo que añadió que “espero que sea parecido al de la primera vuelta, muy igualado, pero que esta vez con distinto resultado”, dijo.

De igual manera, el técnico no le da más importancia a no haber estado en la clasificación o haber conseguido los playoffs, pues la temporada ha sido muy dura “con tres bajas de larga duración y una temporada durísima en todos los sentidos. Las jugadoras han dado el máximo han peleado, han trabajado para sacar adelante, se han doblado en esfuerzos cuando no había muchas fuerzas y cuando jugábamos dos competiciones y es para estar muy orgulloso de lo que ha sucedido esta temporada. Es el éxito más grande de los últimos años. El año pasado fue algo histórico y maravilloso e imposible de repetir, pero conseguir estar a una victoria del playoff, a una canasta de meternos en la Copa, salvados a falta de cuatro o cinco jornadas, con las situaciones que hemos vivido, es el mayor éxito de las últimos cursos”, indicó un Lino López que espera que A Malata se convierta en una fiesta en este último partido del campeonato liguero.

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Así, también incidió en qué “el club trabaja mucho para colaborar con iniciativas solidarias como en este partido, para ir por colegios, para promocionar el deporte femenino, bueno, hace muchas iniciativas y se merece acabar bien. Tenemos un escudo que defender, además de tener una afición como ninguna. No creo, no creo que haya una afición como la de Ferrol, con ese seguimiento, independientemente de la clasificación, de que ganes o pierdas, de que desciendas, el ambiente es impresionante y ojalá podamos darle también una alegría por ello”, apuntó.

Y es que puede ser que muchas de las jugadoras que ahora integran la plantilla del Baxi no regresen la próxima temporada. Por ello, Lino pide a todas que lo den todo, como si fuese un encuentro normal. Él lo va hacer pues “no entiendo el baloncesto y mi profesión de otra forma. Se lo he dicho a las jugadoras, que no es un partido para venir de vacaciones”, apuntó, y añadió que “llevo mucho tiempo planificando la próxima temporada, porque el mercado y los equipos van muy rápidos”, finalizó.

Partido solidario

Asimismo, haciendo gala de ese espíritu humilde y ese apoyo de sus abonados y abonadas, la entidad de la ciudad naval va a dedicar este partido a Julieta, la niña ferrolana que está luchando con el Síndrome de Rett, una enfermedad rara que se caracteriza por una regresión en el desarrollo tras 6-18 meses de vida normal.

Para apoyar esta causa, el Baxi sacó a la venta unos boletos, que se pueden adquirir en Niebla Boutique, el Bar de Santi o en el Café Aroma, para participar en un sorteo en el que se rifarán equipaciones de juego tanto del Uni como de otros equipos de la Liga Femenina Endesa que también se volcaron con esta causa. Además, el club confirmó que destinará parte de la taquilla para investigar esta enfermedad.