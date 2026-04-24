Dalayah Daniels: “No pude haber escogido un sitio mejor que Ferrol para empezar mi carrera”
La pívot del Baxi asegura que esta "fastidiada por no jugar los playoffs, pero ahora hay que acabar la temporada de la mejor forma posible"
Garra, pasión, inquietud, lucha, familia y amor, esas son algunas de las palabras que sirven para describir a Dalayah Daniels (Washington, 2001), una jugadora que, desde su llegada al Baxi Ferrol, cambió por completo. Aquí se encontró con un ambiente totalmente opuesto al que vivía en Estados Unidos y, aunque le costó adaptarse, abrazó la cultura con los brazos abiertos hasta el punto de afirmar que “no pude haber escogido un sitio mejor para mi primera experiencia en el extranjero”. A pesar de esa alegría, a la pívot americana le da lástima no haberse clasificado para los playoffs, pero espera que este sábado, ante el Leganés, A Malata sea una fiesta igualmente.
¿Cómo está, especialmente tras esa última derrota?
Es un fastidio, pero son cosas que pasan y hay que pasar página. No tenemos que pensar más en ella, sino aprender y aplicarlo en el siguiente partido que juguemos.
Eso os dejó sin playoffs. ¿Cómo afrontan el último partido de liga?
Tenemos que aprender de lo que nos ha pasado y no darle más vueltas. Obviamente es un fastidio no estar en los playoffs, pero creo que aun así tenemos que salir a darlo todo el sábado por nuestra afición y darles ese último gran espectáculo porque se lo merecen.
¿Hay ánimo de venganza después de que les privasen de estar en la Copa de la Reina?
Hay que ir con la misma mentalidad que teníamos antes. Solo tenemos que salir con un poco más de ganas e intentar acabar la temporada de la mejor manera posible.
¿Cuáles son las claves para ganar al Leganés?
Tenemos que concentrarnos en nuestro plan de partido, en nosotras mismas y pensar que vamos a jugar por un objetivo mayor. No sólo para nosotras, sino para la afición y todo el mundo que sacrifica su dinero para venir a apoyarnos.
Cierran la campaña en casa. ¿Cómo se siente al respecto?
Es una mezcla de sentimientos. Ha sido una temporada muy larga, en la que hemos tenido muchos altibajos. Voy a intentar dar mi mejor versión tanto por el equipo como por la afición porque no sé qué pasará con nosotras el próximo año. Así que quiero vivir este momento y tratar de dar lo mejor de mí misma el sábado y celebrar nuestra temporada.
Este año logró un MVP en la jornada y ser incluida en varios quintetos de la semana. ¿Es algo que buscaba o simplemente sucedió?
Realmente no vine aquí pensando en conseguir reconocimientos, sino en jugar al baloncesto. Pienso que cuando te concentras en lo importante, esas cosas llegan solas. Obviamente me sentí muy honrada por conseguirlos, pero no podría haberlo hecho sin mis compañeras. Hay que agradecerles mucho a ellas. Ese premio no es mío, sino de ellas.
Esta fue su primera experiencia lejos de su casa. ¿Qué fue lo que más le costó?
No me esperaba que fuera un sitio tan pequeño porque yo vengo de una ciudad muy grande, pero fue un ajuste que tuve que hacer. También está la barrera del idioma, que lo hizo un poco más duro, pero me acostumbré tanto al tamaño de la ciudad y vivir a un ritmo mucho más tranquilo a lo que estaba acostumbrada.
¿Cómo surgió esa oportunidad de venir al Baxi?
Simplemente pasó (ríe). Estaba buscando equipo y ellos se pusieron en contacto. La verdad es que no sabía mucho de ellos, pero di un salto de fe y no puedo estar más contenta de haber escogido el Baxi y Ferrol. Ha sido un lugar genial para mi primer año. Obviamente no sé lo que pasará el próximo, pero me alegra haber empezado mi primer año como profesional en el extranjero aquí.
¿Tuvo que pensar mucho la decisión de venir?
No fue algo a lo que le di muchas vueltas. Tenía varias opciones, pero pensé en que estaban cerca de la playa y que habían hecho una gran temporada. Además, tampoco había estado nunca en España, que es un país bonito, y me decidí a venir. Eso fue lo que pasó (ríe).
¿Qué diferencias encontró entre la Liga Femenina Endesa y la universidad?
Aquí todo es más físico. Creo que tienen un ritmo de juego mucho más rápido. También hay una inteligencia en el juego mucho más grande. En Estados Unidos tenemos talento, pero aquí hay más inteligencia baloncestística. Me encantó el poder enfrentarme y ver cómo se mueven y piensan las jugadoras de otros equipos. Me lo voy a llevar a Estados Unidos para convertirme en una jugadora más completa.
Desde el inicio tuvo un gran impacto en el equipo hasta el punto de convertirse en un pilar. ¿Era algo que esperaba?
No, la verdad es que no sabía qué tipo de temporada me iba a encontrar. Creo que fue duro venir aquí porque justo acababa de perder a mi tía por culpa del cáncer. Me fui a su funeral justo el día después de venir a España. Honestamente, mi cabeza no estaba puesta en jugar al baloncesto. Sé que era mi trabajo y me tenía que presentar, pero fue duro. Lo que hice fue poner un pie delante del otro y seguí mi camino. Finalmente, iba todos los días a entrenar y trataba de vivir el momento, sin pensar en lo que estaba pasando en casa.
Aun así, tuvo que ser muy duro hacer frente a esa pérdida tan cercana.
Sí, fue durísimo. Había pasado casi toda la primavera y el verano con ella en el hospital, excepto cuando viajaba con mis amigos. Sin duda fue muy duro tanto para mí como para mi familia, pero sé que ella quería que viviese mi vida. No tuve tiempo para procesarlo hasta que llegué aquí. Estoy muy agradecida a Lino y al cuerpo técnico por dejarme llegar un poco más tarde para poder estar en su funeral.
¿Siente que la acompaña cuando juega?
Sí, sin duda. Siento que está conmigo cada día y en cada aspecto de mi vida, no sólo en el baloncesto. Algunos días la siento más que otros. Pero hago esto por mi familia y por Dios. Sólo intento jugar de la manera correcta y dar lo mejor de mí misma.
Volviendo al baloncesto, se le pudo ver jugar tanto de ala pívot como de pívot. ¿Dónde se encuentra más cómoda?
Me gustan las dos, sobre todo cuando se juega al baloncesto como es debido. Es divertido jugar en varias posiciones porque así no te encasillas en una sola y puedes crecer más. Soy una jugadora versátil, así que donde me pongas, voy a tener un impacto, ya sea en ataque, en defensa o verbalmente.
Todo el esfuerzo que pone en la pista le hace ser una de las favoritas de la afición. ¿Qué le gustaría decirles?
Que les quiero mucho. Siempre me han ayudado muchísimo y me han acogido con los brazos abiertos. Cuando llegué aquí no sabía cómo iba a ser ese apoyo porque no me sentía como en casa. Recuerdo que en los primeros partidos me sentía fuera de lugar, como que no encajaba. No fue hasta el partido de Valencia, el primero que jugamos en la liga, hasta que pensé: “Oh, siento el amor y me han acogido muy bien”. Realmente aprecio al Baxi y a todos ellos porque vienen todos los días con la misma energía, sin importar si lo estoy haciendo bien o no, o si el equipo está ganando o no. Son constantes con ese apoyo. Creo que eso es algo que me voy a llevar conmigo para siempre y seguir estando aquí para los demás de la misma manera, independientemente de cuáles sean las circunstancias que sean.
Ellos esperan que continúes la próxima temporada. ¿Le gustaría seguir?
Me encantaría quedarme. Creo que es un gran sitio para crecer. No sé qué me deparará el futuro, pero estoy muy agradecida con toda la gente de aquí y espero que el sábado podamos conseguir una victoria para ellos y terminar la temporada como es debido. Eso me ayudará para luego decidir cuáles serán mis próximos pasos, ya sea en el Baxi o no.
Queda todo el verano por delante. ¿Qué va a hacer?
Pues todavía no lo tengo claro. Estoy segura de que voy a pasar mucho tiempo con mi familia y seguir jugando a baloncesto. Intentaré disfrutar de mi tiempo en Estados Unidos todo lo que pueda porque en el extranjero la temporada es muy larga. Simplemente voy a apreciar los momentos antes de que se acaben.
Por último, ¿cuál es su sueño en esta vida?
Yo sólo quiero ser feliz. Quiero estar en paz y encontrar la verdadera alegría. Quiero encontrar mi propósito en esta vida, ya sea a través del baloncesto o en otra profesión. Sólo quiero encontrar mi propósito y formas de ayudar a otras personas e inspirarlas.
“Hasta la universidad no sabía si iba a ser profesional”
Mi padre jugó muchos años. Era muy bueno en la universidad e incluso jugó como profesional, antes de entrenarnos a mí y a mis hermanos. Pero, sinceramente, empecé a jugar porque uno de mis compañeros de fútbol me lo pidió y yo le dije que sí. Luego, me enamoré de este deporte.
¿Cuando se dio cuenta de que podía ser profesional?
Diría que en mi año júnior de la universidad. Ahí empecé a centrarme en ese sueño que ya tenía de pequeña, pero al principio no lo veía como algo real.
No tuvo que ser fácil conseguir la beca.
Tienes que trabajar mucho para conseguirlas. Solo hay que dedicarle esfuerzo. Por suerte, tuve muchas opciones para escoger y terminé decantándome por California, donde encontré un hogar, y luego volví a casa, a Washington.
¿Qué aprendió de esos dos sitios?
En California fue una gran experiencia. Aprendí mucho y conocí a muchos de mis mejores amigos. Fue una experiencia que me abrió los ojos, pero también fue durante la pandemia así que también fue duro estar ahí. Al volver a casa, pude ser yo misma y estar rodeada de mi familia. Fue muy agradable estar rodeada de gente que conocía. Pude ir a la universidad con mis antiguos amigos y amigas, así que fue una gran experiencia.