El Baxi Ferrol, deslumbrado por la linterna verde del Araski (86-66)

Millán, durante el duelo de la tarde del sábado Cedida

Varios premios estaban en juego en una pista de Mendizorrotza con más de tres mil personas buscando el milagro de las suyas y asimismo con algún que otro aficionado ferrolano en la pista vasca –la coincidencia del Nacional de bateles en Legutio hizo que algunas personas del Remo A Cabana se acercasen a Vitoria a ver el duelo– esperando que el Baxi subiese ese escalón hacia los playoffs.

Un combate que estuvo muy presente desde el primer minuto, con un cuarto inicial con mucho ritmo y también acierto, especialmente para un conjunto anfitrión cuya férrea defensa fue clave para que la balanza se decantase a su favor en un primer parcial sin pausas. De hecho, el Araski, consciente de que el duelo podía hacerse muy largo, comenzó golpeando con dos triples casi consecutivos de Lahtinen y Toussaint, con Blanca Millán demostrando que el Baxi también sabía jugar a ese juego (8-3).

Las vascas se mostraban un punto más cómodas que las ferrolanas en este inicio, si bien ahí estaba la apisonadora de Chicago, la gran Moira Joiner para mantener a las suyas enganchadas. Suyos fueron asimismo dos acertados tiros desde la línea de 6,75 metros que colocaban al Baxi a un punto (12-11). Y lo hizo hasta en dos ocasiones, también cuando bajo el aro firmaba el 14-13. Sin embargo, un Araski mucho más coral en su anotación supo aprovechar su estado de gracia en el juego exterior y con la finlandesa Lahtinen y Mollenahuer, estirando este chicle Dembele para situar en el marcador la mayor renta local hasta ese momento (22-13).

La venganza ferrolana se vistió de francesa, con una gran aparición de Samson para, con cinco puntos seguidos, avisar de que ellas también mucho que ganar. Una falta provocada por ella misma y sus respectivos tiros libres fueron los que cerraron el marcador de este primer tiempo, puesto que el triple de la catapulta Joiner no quiso entrar (24-18).

Y de un cuarto en el que prácticamente entraba todo, a otro en el que ambas formaciones transitaron varios minutos por el desierto del desacierto. Tras la primera de Melia y unas grandes apariciones de su excompañera Noa Morro, el marcador se congeló durante casi tres minutos en el 28-20. Fue el Baxi el que metió sus cifras en el microondas para, de la mano de Joris, cambiar estos guarismos.

Pero el Baxi no conseguía aprovechar las facilidades que el destino ponía en su camino, en forma de tiros libres u otros liberados, de que el Araski estuviese casi cinco minutos sin anotar, para igualar la contienda. Lo hizo finalmente gracias a un tiro de Elena Rodríguez bajo el aro (30-30) y con Joiner aumentando su particular espectáculo. Una falta sobre la propia estadounidense le sirvió para desde la línea de tiro libre poner a las suyas por primera vez por delante en la contienda (32-33).

Fue un paso hacia delante muy breve, cortado por una Noa Morro y una Dembele que junto con una Quinn más directora que anotadora en esta ocasión llevó al Araski a su máxima renta (42-37). Unos despistes defensivos que llevaron a López a solicitar un tiempo muerto que se reflejó en el tapón de Daniels que impidió moverse el electrónico.

Luces verdes

El paso por los vestuarios sentó claramente mejor a un Araski que no se dejó impresionar por el triple inicial de Millán. Lahtinen cargó de nuevo brazo y mirilla y abrió una lata con contenido nada agradable para las ferrolanas. Entre la finlandesa y Morro, entre triple y tirple (siete en este cuarto), y con una Joiner entre descanso y cansancio más desaparecida y sin nadie que tomase su relevo, el Araski encendió su linterna hacia el triunfo, hacia la salvación y dejó a oscuras a un Baxi que vio cómo su rival cerraba este tercer parcial con un clarísimo 26-11.

Comenzó el último cuarto con un conjunto anfitrión de subidón y jugando con los 20 puntos de renta con los que habían terminado los tres primeros (68-48). No estaba muerto el Baxi, si bien las apariciones puntuales de Millán, Daniels o Elena no eran suficientes para una remontada para la que a Joiner ya no le quedaban muchas fuerzas. Un pequeño arreón ferrolano se frenó con un tiempo muerto vasco y con las anfitrionas parando el ritmo del partido, situación que las favorecía.

Los últimos minutos fueron prácticamente un trámite, con el Araski manejando tiempos y nervios, mientras que un Baxi visiblemente agotado buscaba finalizar de la mejor manera posible. Lo hizo con una canasta de una Claire Melia que no está atravesando su mejor momento y que hizo la última para colocar el 86-66 en el marcador.