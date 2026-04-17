Karolina Šotolová, jugadora del Baxi Ferrol: “Haremos todo lo posible para jugar los playoffs”

Karolina Šotolová es uno de los pilares en los que se sustenta el Baxi Ferrol Daniel Alexandre

Hablar del Baxi Ferrol es hacerlo de un equipo humilde, trabajador, luchador y con ganas de mejorar. Esas mismas características encajan a la perfección con su directora de juego, una Karolina Šotolová (1999, Pardubice-República Checa) a la que le “gustaría continuar porque me encanta todo lo que hay” y que confía en que el equipo se va a meter “en los playoffs, pero tenemos que dar el máximo durante los dos partidos que quedan”.

¿Cómo está el equipo después de esa dolorosa derrota ante el Zaragoza?

Ahora estamos bien, pero fue duro porque jugamos muy bien y luchamos hasta el final del partido. Sólo fueron dos puntos y perder así es duro y un poco triste, pero al final era un muy buen conjunto. Esto nos vendrá bien porque sabemos que podemos competir muy bien contra grandes equipos.

Fue una pena porque Moira (Joiner) tuvo el tiro para ganar en la última jugada.

Sí, fue una lástima que no entrase. Después del partido estaba muy triste y yo le dije que no se preocupase, que era un gran tiro y que por mala suerte no entró.

Ahora toca pasar de página porque quedan dos partidos muy importantes. ¿Cómo se está preparando para ellos?

En el entrenamiento estamos practicando muchas cosas para vencer al Araski. Estamos trabajando en cómo se puede atacar su defensa o parar su ofensiva. Yo, por mi parte, quiero ayudar a mi equipo en todo lo que pueda y centrarme en corregir las cosas que hago mal y mejorar en lo que me pide el entrenador. Quiero crear más oportunidades para mis compañeras y ayudarlas como pueda para que podamos conseguir esta importante victoria.

Sabemos que tenemos un partido duro contra Araski, pero lo daremos todo para ganar

¿Confían en lograr la clasificación para el playoff?

Sí, por supuesto. Queremos hacerlo lo mejor posible y estar en los playoffs porque sería muy bueno para el equipo, para acabar una gran temporada y sobre todo para nuestra afición, que siempre está con nosotras. Haremos todo lo que esté en nuestras manos.

Primero se enfrentarán al Araski, un equipo que lucha por no descender. ¿Cómo afrontan ese duelo?

Nos preparamos como siempre, pero adaptando ciertas cosas para minimizar sus virtudes y potenciar sus debilidades. Llevamos trabajando toda la semana para ello. Sabemos que será un partido duro porque Araski es un gran equipo y aquí ya lo demostraron, en el que casi nos empatan –finalizó 69-62–. Será difícil vencer, pero sólo quedan dos partidos y tenemos que darlo todo para conseguir el objetivo.

¿Qué tienen que hacer para ganar este encuentro?

Tenemos que imponer nuestro estilo de juego, también ir al rebote, tanto ofensivo como defensivo, también defender muy bien, sobre todo el uno para uno porque es una de sus muchas virtudes. Además, también tenemos que controlar las pérdidas para que no puedan correr.

Luego viene el Leganés, que les dejó sin la Copa de la Reina y os puede dejar sin playoff. ¿Tienen ese ánimo de revancha?

Por supuesto que queremos ganar. Estoy segura de que será un gran partido porque jugamos en casa, ante nuestra gente, que son increíbles y nos ayudan mucho. Es el último partido y tendremos que jugar al máximo y morir en la pista.

¿Qué supondría para ti jugar las eliminatorias por el título?

Sería increíble. Siempre quiero jugarlos. Luego cuando juegas los playoffs son sólo dos partidos y si juegas bien, ya vas a las semifinales, lo que sería genial porque te enfrentarías a otros grandes equipos. Me encantaría meternos.

Me gustaría quedarme porque se vive muy bien y toda la gente es muy amable

Sería la forma perfecta de cerrar una buena temporada en la que fue convocada varias veces con su país.

La verdad es que sí. Estoy muy agradecida siempre que voy con mi selección porque conozco mucho a mis compañeras, que al final son mis amigas. Entonces, siempre me encanta ir porque es una oportunidad para verlas. Además, en verano juego el 3x3, que es muy divertido, y también el 5x5, que es algo diferente. Por ejemplo, este verano jugaremos un Mundial, algo que nunca he vivido así que espero estar entre las doce jugadoras

¿Está convencida de que pueden hacer un gran papel?

Creo que es importante ir paso a paso, pero siempre piensas en luchar por las medallas. Está muy bien porque continuamos juntas como grupo.

Lograron la clasificación para el Mundial en Wuhan tras un gran torneo. ¿Cómo fue esa experiencia?

Estuvo genial. Nunca había estado en China, así que la experiencia allí fue espectacular. Era como vivir en otro mundo. Todo era completamente diferente. Es interesante que la gente siempre te miraba porque eras distinta a la gente de allí. Eso fue chocante, pero divertido. Me gustó mucho.

¿Le gustaría volver?

Sí, quizá en mayo pueda volver porque el 3x3 se juega en Shanghai. Esperemos que pueda estar allí en mayo (ríe).

Allí se enfrentó a Ine Joris. ¿Hablaron algo antes del choque o hicieron ‘trash-talk’ durante el partido?

No, no (ríe). Nunca hago ‘trash-talk’ (ríe). Sí que es verdad que hablamos, pero no nos provocamos antes del choque.

¿Es complicado jugar contra su compañera y amiga?

No exactamente, porque jugamos en diferentes posiciones. Entonces, normalmente no me medí a ella en defensa. Tampoco tuve mucho minutos, así que no coincidimos mucho en la pista (ríe).

Hablé mucho con Julie porque ella le dijo a Lino que a mi me interesaba venir aquí

Precisamente, en la selección checa coincide con una exjugadora del Baxi, Julie Pospíšilová. ¿Habló mucho con ella para venir a Ferrol?

Sí, por supuesto (ríe). Julie es una de mis mejores amigas y hablamos mucho. Sé que Lino (López) le preguntó por mí, sobre todo después de jugar contra nosotras el año pasado en la Eurocup. Él le preguntó por una base y ella, como sabía que quería jugar fuera, le habló de mí y aquí estamos (ríe).

Fue una pena que no pudiesen coincidir.

Sí, hubiese sido muy divertido (ríe). Ella fue a la liga francesa, así que está bien.

¿Cómo se dio la situación para recalar en el Uni, además de esas conversaciones con Lino y Julie?

El año pasado en Brno sabía que quería ir al extranjero, pero no sabía dónde. Poder ir a España era algo único, con lo que siempre soñé porque la liga de aquí es una de las mejores de Europa. Cuando Lino me contactó, me sorprendí mucho y me puse muy contenta porque tomé la decisión enseguida para venir hasta Ferrol.

Volviendo al Baxi Ferrol, ¿le gustaría seguir la próxima temporada?

Me gustaría quedarme porque se vive muy bien y me encanta la gente de aquí, ya sean los aficionados, el cuerpo técnico o las jugadoras. Todo el mundo te ayuda mucho, es muy amable y es amistosa. Estoy muy feliz aquí.