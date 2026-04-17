El Baxi Ferrol, a por el premio bonito

Las ferrolanas, tras el duelo ante el Zaragoza Daniel Alexandre

En quince días el Baxi puede estar festejando el segundo premio a disfrutar por parte de las de Lino Lopez. Tras la consecución de una salvación que el técnico ya señaló que “la celebramos igual que un título”, ahora, el conjunto de A Malata tiene al alcance de su mano otro cofre para abrir, el de los playoff que, además, cual matrioska tiene en su interior otro no menos pequeño, una nueva presencia en la Eurocup.

Unas medallas a colgarse para las que las ferrolanas tienen que conseguir dos llaves, las de las dos victorias en los últimos encuentros que restan de esta fase regular. El primero, a domicilio, ante un Araski –18.00 horas, Mendizorrotza– “rabioso” por conseguir lo que ellas ya tienen, la permanencia. Las de Urieta ya lo demostraron ante toda una bestia negra como es el Perfumerías Avenida y ahora el Baxi espera de actuar de vacuna ante la furia vasca.

“Son partidos de mucha intensidad, mucha dureza y muchos nervios”, señalaba López, “cuando juegas contra equipos que se juegan tanto si tú estás relajada o no estás concentrada, te pasan por encima, como se ha visto en los últimos resultados”. El preparador recordaba ese triunfo ante las salmantinas y asimismo ponía el foco en el doble filo de esta situación, con todo por ganar y también todo por perder. “Tenemos que saber jugar con esos nervios del rival. Nosotras estar tranquilas, hacer nuestro partido, no entrar en eso y tener el control”, señalaba el preparador.

Y es que al final de ese camino puede estar la disputa de unos nuevos playoffs y también de otra presencia en la cita continental. “Es un premio muy bonito. Ser capaces de ganar estos dos partidos, competir en el playoff y seguramente volver a jugar Eurocup, sería un colofón perfecto para una gran temporada”, comentaba López. Frente a frente estarán dos formaciones que en sus últimos duelos han conseguido blandir la espada matagigantes. Esa que en el duelo del sábado esperan asimismo usar para imponerse a un rival de similar altura en una penúltima jornada con mucho aroma a final.

“Llevo quince años diciendo que hay que pensar sólo en el partido que tenemos, en el entrenamiento que tenemos, no pensar nada más porque no te lleva a nada. Veo al equipo muy concentrado, trabajando muy bien y muy intesas”, reflexionaba el ingeniero López poco antes de la primera de las dos finales de esta fase. Un Baxi que ha superado muchos contratiempos durante esta campaña, especialmente en lo que a bajas se refiere, con sólo nueve jugadoras titulares, con “pocas rotaciones” y, a pesar de todo eso, ha sabido competir.

“Si el equipo está bien defensivamente, si está intenso, como lo estuvimos en estos partidos, al margen del acierto, creo que podemos competir y ojalá lo hagamos también ante el Araski”, sentenciaba. Y es que si abren ese cofre, quedaría uno cuyo contenido se desvelaría, además, en casa, en A Malata, delante de su afición con el Leganés como guardián de la llave. “El club se merece acabar a lo grande y eso pasa por tener un buen resultado ante Araski”, sentenciaba López.