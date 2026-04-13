El Baxi Ferrol se queda sin el premio final de jugar el Nacional de clubes

El equipo júnior del Baxi Ferrol, después de finalizar el torneo Fegaba

Lo intentó hasta el final, pero no pudo ser. El equipo júnior del Baxi Ferrol Serantes Instalaciones no logró la clasificación para el Campeonato de España de clubes tras finalizar en el cuarto lugar en la fase final autonómica.

Aunque como apuntó Patri Cabrera “el haber llegado hasta aquí ya fue un premio después de todo el esfuerzo que hizo el equipo al estar jugando en la Liga Gallega júnior y en la sénior autonómica, por lo que tiene mucho mérito estar entre las cuatro mejores”.

Con esa ilusión se presentaron todas sus jugadoras para jugar contra el Seis do Nadal (67-61). Ante el conjunto vigués “empezamos muy concentradas, aunque con algún desajuste en el segundo cuarto. En el tercero supimos ponernos por delante y dominar el partido. Sin embargo, al final, debido a la acumulación de faltas –el marcador reflejaba 1-8 a falta de tres minutos– y el poco acierto exterior, se nos escapó”, se lamentó.

Aun así, les quedaba otro duelo frente al Ensino, ante el que también perdió tras un “choque en el que se notó mucho el cansancio y no tuvimos puntería”, indicó la canaria que insistió en que “es un premio para esta generación 2008 que cierra su etapa formativa siendo cuartas de Galicia”.