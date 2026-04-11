Un luchador Baxi Ferrol se queda a la puertas de ganar al líder (67-69)

Blanca Millán trata de anotar ante dos defensoras Daniel Alexandre

En el duelo de David contra Goliath, el Casademont Zaragoza hizo valer su condición de gigante y, tras un final de infarto, se impuso a un Baxi Ferrol que tuvo la última posesión para ganar (67-69).

Después de dos subidas durísimas, tocaba la tercera, aquella que permitía coronar el Tourmalet ferrolano y el que era el encuentro más difícil. No sólo por el rival, que también, sino por el nivel de exigencia y esfuerzo que iba a demandar. Se sabía que nadie podía escatimar una gota de sudor, pues si querían ganar tenían que dar su máximo.

Desde el inicio ya se pudo ver, con tres posesiones seguidas en las que las defensas de uno y otro equipo se impusieron, bien con tapones –como el que le pusieron a Dalayah Daniels– o con robos –como los dos que consiguió Helena Pueyo–. En esa tesitura, el Zaragoza parecía un poco más cómodo, pues su talento le permitió coger ventaja con los pocos tiros que pudo realizar (0-5).

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Pero el Baxi no se iba a dejar amilanar y respondió con un parcial de 7-0, en el que Karolina Sotolova, Moira Joiner y Blanca Millán fueron las guías en la pista. Precisamente, la capitana, que estaba muy bien atrás, siguió llevando el peso ofensivo ante un cuadro maño que subió un poco más la intensidad sin que eso se tradujesen en faltas.

Con todo, el acierto de su equipo fue escaso y eso lo aprovechó su rival para que Nadia Fingall, con cuatro puntos seguidos en la zona, y otros dos de Veronika Vorackova, le diese la vuelta a un encuentro de un desgaste bestial (9-12).

Mucha intensidad

Para descansar y corregir un par de cosas en ataque, Lino López solicitó un tiempo muerto. No querían que las suyas bajasen el pistón y así se lo hizo saber, al tiempo que las animó por su gran desempeño hasta el momento. Los pequeños cambios del ingeniero ferrolano no pudieron ser más efectivos, puesto que sus pupilas empezaron a encontrar a una Lay, que no solo dominaba el rebote, sino que empezó a meter de todos los colores. Ya fuese de media distancia, con una bandeja o un aro pasado.

La única parte negativa fue que esa pequeña exhibición no tenía mucho impacto, pues Carla Leite respondió en el otro lado para mantener a su equipo un punto por encima al final de un primer acto muy intenso (15-16).

Muchos podrían pensar que el segundo sería distinto, pero nada más lejos de la realidad, pues ambos conjuntos salieron con más intensidad. En esta tesitura emergió Blanca Millán. Detectó el punto débil del Zaragoza y comenzó a castigarlo ataque sí, ataque también. A ella se le sumó el acierto exterior de Ine Joris, que permitieron al Uni conseguir un colchón de cuatro puntos (22-18). En ese momento, el cuadro maño ajustó y comenzó a abusar de la superioridad física de Aminata Gueye. Nadie podía pararla si no era con falta.

Eso le ocasionó varios puntos desde la personal, pero también mucho cansancio que se notó en el otro lado y lo aprovechó, quién si no, la capitana y una Moira Joiner un tanto desaparecida. Precisamente, tras la canasta de la americana y un posterior triple de Joris, Carlos Cantero no dudó ni un instante y sin tiempo muerto, metió a su equipo “A”, el titular, para tratar de reducir esos cinco puntos de diferencia que reflejaba el marcador (27-22). Su decisión le salió bien porque Merrit Hempe, que continuó el trabajo de Gueye, y Vorakcova le dieron la vuelta al marcador con un parcial de 0-7, que obligó a Lino a parar el encuentro (29-31).

Tras esta pausa, las suyas, un poco más descansadas, volvieron a apretar para anotar cuatro puntos seguidos después de dos buenas jugadas que culminaron Claire Melia y Millán. Y así, cuando todo parecía indicar que el Uni se iba en ventaja al vestuario, llegó la ‘8’ del Zaragoza para anotar un triple casi sobre la bocina y poner a las suyas uno arriba (33-34).

Todo en un puño

Después de un merecido descanso, la acción continuó en una A Malata que no dejó de animar a su equipo, algo que agradeció el Uni, sobre todo tras las canastas de Fingall y Hempe. Primero Sotolova y luego Melia recogieron esa energía, especialmente la guerrera celta, que no sólo clavó un triple que apretó el duelo, sino que en la jugada siguiente puso un tapón de órdago, que desencadenó en una daga de Millán (41-40).

El líder reaccionó nuevamente por medio de Fingall en ataque, pero en defensa, incluso usando la zona, no logró parar a un Baxi que siguió castigando por medio de Sotolova y Alba Sánchez-Ramos, lo que ocasionó el primer tiempo muerto de Cantero (46-44).

En él, volvió a sus orígenes, a lo que le había funcionado: cargar la zona con Gueye. Su plan no le pudo salir mejor, pues la francesa anotó cinco puntos seguidos, con un 2+1 incluido, para empatar la contienda justo antes del último cuarto del partido (50-50).

Durante esos diez minutos el choque se convirtió en una guerra sin cuartel. Nadie quería perder ni regalar nada, sobre todo una Sotolova que primero anotó un triple y luego le regaló otro a Joris para poner el +6 en el luminoso. Pero el Zaragoza no se iba a dejar ir tan fácil. Volvió a la lucha con dos libres de Gueye y dos triples inverosímiles de Mawuli (56-57).

En ese momento, el partido entró en modo locura, con los dos equipos anotando todo y dejándose la piel en la pista. Todas las jugadoras dieron su máximo, pero sobre todo Joiner y Hempe, que entraron en un duelo anotador que desencadenó en un 67-69 a falta de siete segundos. El Uni tuvo posesión, pero el tiro de Moira no entró tras rebotar en el aro y salirse.