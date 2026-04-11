Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Fue una pena porque el equipo se merecía esta victoria”

Lino López diseña una jugada Daniel Alexandre

“Hemos hecho un partido muy completo y serio, paramos bien sus transiciones y estuvimos muy concentradas, pero al final fue un cara o cruz y no salió. Aun así, estoy muy contento del trabajo de todo el equipo y de todas la jugadoras”, así definió Lino López, entrenador del Baxi Ferrol, el duelo vivido ante el Casademont Zaragoza, que cayó del lado visitante después de unos últimos segundos de infarto.

En ellos, el conjunto ferrolano dispuso primero de la opción de forzar la prórroga y luego de ganar, pero el balón decidió no pasar por el aro después del lanzamiento de Moira Joiner. El técnico explicó esas dos acciones en las que “primero intentamos aprovechar la ventaja que tenía Claire (Melia) y a partir de ahí había varios movimientos por si se cerraban o no era capaz de generar”, indicó sobre esa primera acción, que acabó en una pérdida y posteriores tiros libres.

Con todo, la fortuna le dio una segunda opción tras los dos fallos de Nadia Fingall, lo que propició "una situación de ataque rápido, donde Moira, que es la jugadora que más tiros en movimiento genera, lo intentó, pero no entró a pesar de ser una buena decisión".

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Asimismo, comentó que "es cierto que ese pequeño instante de duda que pudo tener, que es normal, porque tenía que estar mirando al tiempo, con el cansancio acumulado, y no saber si pararte en la línea de tres o seguir, pudo influir, pero era una buena decisión", insistió un Lino López que añadió que "fue una pena que no entrase por todo lo que ha peleado el equipo y por la afición. Todos se merecían el premio de la victoria".

De igual manera, el ferrolano volvió a destacar "el gran partido que hicieron todas ante un equipo, el Zaragoza, que te puede hacer daño en todas las posiciones. Se pudo ver que no ser guardaron nada porque querían quedar primeras y lo consiguieron con esta victoria tras haber hecho un gran encuentro en el que estuvimos muy intensas, concentradas, y minimizamos nuestros fallos para poder competir hasta el final".

Por último, el preparador del Baxi Ferrol indicó que "esta es la línea a seguir y lo que hemos intentado hacer toda la temporada. Todas lo dieron todo por el equipo. Dio igual que jugasen cinco minutos como Elena (Rodríguez) o los cuarenta como Blanca (Millán). Todas dieron su máximo y trabajaron para lograr la victoria", zanjó.