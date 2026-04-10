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Baxi Ferrol

El Baxi Ferrol desenfunda de nuevo su Excalibur para herir a otro gigante, el Casademont Zaragoza

Las de Lino López, con la salvación asegurada, buscan el premio del playoff y de Europa

Redacción
10/04/2026 14:57
Baloncesto entre el Baxi Ferrol y el Spar Girona
López, en el emociontante duelo ante el Spar Girona
Martín Barreiro
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Nueva batalla para que el Baxi vuelva a vestirse la armadura y empuñar su espada de matagigantes. Con las de Lino López todavía saboreando el triunfo ante el Spar Girona y, si bien con derrota, el buen encuentro realizado ante el Valencia, la formación ferrolana recibe el sábado en su fortaleza al primero en la lista de estas torres a derruir, el Casademont Zaragoza –19.00 horas–. 

Tres partidos en los que las jugadoras locales se tienen que exprimir al máximo, tanto física como mentalmente, afrontando ahora el último de esta dura serie. Eso sí, ya con la permanencia asegurada y con la siempre grata opción de mirar hacia arriba, hacia unos playoff por el título para el que, ahora mismo, estarían clasificadas.

“Son tres duelos contra los rivales más físicos de la liga”, señalaba el preparador físico del Baxi Álvaro Alonso, haciendo frente a último peldaño en esta empinada escalera. “Después de estos ocho días las jugadoras están un poco cansadas, es normal, pero con buenas sensaciones y con confianza”, añadía el encargado de que el conjunto de la ciudad naval haya competido hasta el último minuto contra todos sus rivales tanto en la competición doméstica como en la continental.

Nueva pelea de hondas

Y todo ello en una campaña larga y llena de contratiempos a la que han tenido que hacer frente con un grupo central de nueve jugadoras tras las inesperadas lesiones y otros motivos personales. “El trabajo que está haciendo Álvaro, Silvia- Millán- como fisio... se puede ver en los partidos, en los entrenamientos. El equipo físicamente está a un nivel muy alto, aún con esa escasez de rotaciones y de plantilla, muchas veces jugando muchísimo minutos”, señalaba el ingeniero Lino López.

Y con ese buen trabajo como sólida base y tras la celebración de la permanencia ahora el conjunto de A Malata busca algo más. “Disfrutar y seguir compitiendo en la liga. El siguiente premio es el playoff y poder estar otra vez en Europa”, subrayaba el entrenador ferrolano, que en estas tres últimas jornadas de la competición liguera puede seguir dando alegrías a la marea rosa y azul.

El antepenúltimo escalón será ante un grupo zaragozano que llega a la pista de A Malata tras “ayudar” al Baxi en este camino, doblegando en sus dos últimos duelos a los próximos rivales de las de López, el Leganés y el Araski. “Puede ser primero y clasificarse de manera directa para la Euroleague, es un objetivo vital. Es un equipo que te exige mucho físicamente y hay que hacer muchas cosas bien y que ellas no tengan el día”, analizaba el técnico, seguro de que sus pupilas seguirán haciendo lo que mejor saben y han demostrado durante toda la campaña. “Competir y ser mejores. El equipo siempre da el máximo, es una de nuestras señas de identidad y la gente siempre se va contenta”, añadía López sobre el ambiente que reina en cada nuevo duelo en A Malata.

El Baxi alcanza esta nueva batalla ante otro gigante “en un momento bueno físico, de confianza y de competir”, decía, por lo que la bancada ferrolana puede prepararse, quizá, para una nueva pelea de hondas entre el gigante zaragozano y las David de la ría.

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