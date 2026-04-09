Las pérdidas, el punto más negativo de la derrota del Baxi Ferrol

Moira Joiner trata de pelear un balón con una jugadora rival FEB

Nadie dijo que fuera fácil asaltar el Roig Arena. La pista del Valencia Basket es inexpugnable, como bien comprobó el Baxi Ferrol el pasado miércoles. El conjunto de la ciudad naval lo intentó por todos los medios, pero no pudo ante un rival que mostró un altísimo acierto desde el triple –marcó trece de los 25 lanzamientos que intentó– y que castigó enormemente las pérdidas ferrolanas.

Y es que esa fue una de las claves por las que la victoria se le escapó de la manos. El Uni perdió 16 balones y sólo logró recuperar seis, unas cifras que distan mucho de los diez que se adjudicó el conjunto naranja. Esos robos, precisamente, llegaron en momentos importantes del encuentro, en los que la diferencia rondaba por los diez puntos.

Pero ya fueran los nervios, el cansancio o el buen hacer defensivo de las jugadoras de Rubén Burgos que las de Lino López desaprovecharon esas oportunidades. Con todo, el ferrolano se mostró satisfecho con el trabajo realizado por su equipo, indicando que “el equipo dio una buena imagen. Evidentemente jugamos contra una plantilla muy física, que te exige al máximo; no estuvimos bien en el porcentaje de pérdidas, fruto de que Valencia te castiga mucho en transición y te hace pagar muy caros los errores que cometes”.

El Baxi Ferrol lucha hasta el final en el inexpugnable Roig Arena (85-74) Más información

Sin duda, eso influyó mucho, al igual que ese “primer cuarto, sobre todo en la primera parte de ese acto, donde nos anotaron 29 puntos y no fuimos capaces de atacar. Al final, acabamos ese primer periodo con cinco pérdidas que facilitaron canastas fáciles”, aseguró, y añadió que “después, durante el resto del tiempo competimos bien, ya que fuimos capaces de ganar dos cuartos, el segundo y tercero, y empatar el último. Además, muchas jugadoras sumaron al equipo, así que tenemos que seguir en esta línea, creciendo y mejorando como conjunto”.

Este sábado tendrá otra oportunidad para demostrar esa mejoría que empezó ante el primero de los “cocos”, el Spar Girona, al que ganó, continuó ante el Valencia, a pesar de no conseguir el triunfo, y que espera que ante el líder, el potente Casademont Zaragoza, alcance su punto culmen. No sólo para satisfacción del público y de la plantilla, sino también para estar un paso más cerca de jugar, por tercer año consecutivo, los playoffs por el título y lograr otra clasificación para la Eurocup. Y es que a pesar de la derrota sufrida, su situación no cambió, ya que el Baxi sigue octavo, con sus rivales a la misma distancia, puesto que también perdieron sus compromisos. Así que ante el cuadro maño, espera que “A Maxia da Malata” se haga notar para sumar otra victoria y encarrilar la meta de esta campaña.