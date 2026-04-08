El Baxi Ferrol lucha hasta el final en el inexpugnable Roig Arena (85-74)

Blanca Millán, durante el duelo ante el Valencia FEB

El Baxi Ferrol no pudo coronar la segunda cima de su Tourmalet, fruto de un gran partido del Valencia Basket, que se mostró muy certero en su feudo inexpugnable (85-71).

A pesar de la posible intimidación que procuró hacer el cuadro naranja antes del inicio de partido, con una presentación de un partido histórico y la celebración del título conseguido en la Copa del Rey, el Uni no se dejó amilanar en el fortín del Roig Arena. Aunque comenzó encajando un triple por medio de Leticia Romero, no se echó para atrás, sino que, encabezado por su capitana Blanca Millán, respondió de la misma manera.

Esa reacción cogió ligeramente despistado al Valencia, especialmente en defensa, que no sabía parar al equipo ferrolano. Por suerte para las “chés”, el Baxi tampoco estaba fino en ese aspecto por lo que las canastas se sucedían en ambos lados, algo que no gustó a Lino.

Y es que si su equipo colapsaba la zona para intentar detener la potencia de Khaaila Hillsman, era penalizado por Leonie Fiebich y Romero desde la larga distancia. Aun así, el acierto de Moira Joiner y Dalayah Daniels permitieron que se pasase el ecuador de este primer parcial con una sorprendente igualdad (12-12).

En ese momento, las de Rubén Burgos subieron una marcha más en defensa. En ataque siguieron castigando la zona por medio de Hillsman, que si no anotaba, mandaba balones para que Raquel Carrera clavase dos dagas seguidas.

El Baxi no era capaz de detenerlas, por lo que Lino López tuvo que intervenir tras un nuevo triple de Fiebich, que ampliaba el parcial al 9-0. En ese tiempo muerto, Lino pidió más intensidad atrás y un mejor movimiento de balón en ataque. Las suyas estaban muy estáticas y no eran capaces de encontrar los huecos para conseguir tiros necesarios (21-12).

Pequeña reacción

Pero su plan no funcionó, al menos al principio, pues el Valencia siguió percutiendo el aro sin piedad, para estirar su renta hasta los doce puntos. Ahí, el Uni, comandado por Clementine Samson, reaccionó ligeramente, pero no lo suficiente, por lo que se marchó al segundo cuarto con una desventaja de trece tantos (29-16).

Con todo, ese pequeño arrebato retornó en el segundo acto, con dos buenas acciones. Primero Elena Rodríguez penetrando sin miedo y luego Samson clavando un triple desde siete metros. El equipo se estaba creciendo y Burgos, antes de que fuese a más, lo cortó de raíz (29-21). No quería sustos ni que hubiese relajación y así se lo hizo saber a sus jugadoras.

Ellas lo entendieron a la perfección porque nada más volver a la acción, empezaron una presión a toda pista que primero ahogó a Sotolova y luego a Joiner. Las bases del Uni cometieron varias pérdidas, que acabaron con el "momentum" ferrolano, así que Lino se vio obligado a gastar su segundo tiempo muerto (38-23).

Tras un par de ajustes, especialmente en defensa, el equipo empezó a funcionar y volvió a encontrar el camino al aro, nuevamente impulsado por Samson. Pero el plan defensivo se fue al traste con dos faltas seguidas de Daniels, que se tuvo que sentar con cuatro. Eso lo aprovechó Hillsman para anotar cinco puntos casi seguidos, que obtuvieron la respuesta de Claire Melia, que permitió cerrar a su equipo con una desventaja de doce puntos (45-33), que no estaba nada mal teniendo en cuenta que el Valencia había anotado seis de los once triples que intentó.

Hasta el final

Con el cambio de mitad, el Uni buscó reducir la diferencia, pero se topó con un Valencia Basket que siguió con la misma intensidad con la que acabó la primera parte. Mordiendo mucho, especialmente, Elena Buenavida, que robó un par de balones, que fueron puntos fáciles para tristeza visitante. Aun así, el equipo mantuvo la calma y no bajó los brazos. Buscó la mejor opción en ataque y así, poco a poco y gracias a Lay, fue limando la diferencia hasta situarla en sólo diez puntos, tras un tiro libre de Sotolova (51-41).

En ese momento de máxima tensión, el conjunto naranja, por medio de Fiebich, despertó de su letargo y abrió un parcial de 6-0, que echó por tierra todo el trabajo previo (57-41). Pero ni con esas el Uni bajó los brazos, porque sabía que todavía estaba en el partido y así lo demostró al final del tercer cuarto con tres buenas acciones en el poste de Lay, de Elena Rodríguez y de Sotolova, que fijaron el 58-47 en el luminoso.

Esa energía positiva se mantuvo durante el último acto, ya que así lo quiso Rodríguez con sus cuatro tantos seguidos, que obligó a Rubén Burgos a abroncar a las suyas, después de que la diferencia cayese a diez. Ellas respondieron por medio de Buenavida, pero el Uni no se arrugó y siguió luchando contra todo. A cada canasta que encajaba, respondía, ya fuese con un triple de Alba Sánchez-Ramos o con una canasta en la zona de Melia, en el otro lado con las fuerzas que le quedaban (73-60).

Aunque todo estaba apretado, había esperanza, pero el Valencia, por medio de Fiebich, se encargó de destruirla a base de lanzamientos de larga distancia. Los bombazos comenzaron a volar hacia el aro ferrolano, que pareció ensancharse. Así se acabó el sueño de conquistar la segunda subida, y la más complicada, del Tourmalet particular del Baxi Ferrol.