Segunda subida del Tourmalet para el Baxi Ferrol

Blanca Millán fue la máxima anotadora del Baxi Ferrol en la victoria frente al Spar Girona Jorge Meis

El Baxi Ferrol continúa con su escalada al Tourmalet. Después de una primera subida más que satisfactoria gracias a su victoria frente al segundo clasificado, el Spar Girona, ahora el conjunto de la ciudad naval afronta este repecho frente a un crecido Valencia Basket (20.30, Roig Arena), que aspira a ese segundo lugar y que viene de conquistar una Copa de la Reina que se disputó en su feudo.

En cuanto salió el calendario, ya se sabía que el inicio del mes de abril, que coincide con el final de la temporada regular de la Liga Femenina Endesa, no iba a ser nada fácil para el Uni. Le tocaron los tres “cocos” seguidos: Girona, Valencia y Casademont Zaragoza. El primero de esos compromisos lo solventó de la mejor manera posible, con una victoria de mérito en el que las ocho jugadoras –no jugó Clementine Samson– dieron su mejor versión tanto en ataque como en defensa. De hecho, cuatro de ellas –Blanca Millán (18), Moira Joiner (17), Dalayah Daniels (17) y Claire Melia (11)– superaron la barrera de los diez puntos, lo que contribuyó enormemente a ese triunfo.

Ahora, afronta su segunda subida en la montaña, quizá un puerto más duro puesto que es fuera de casa, lejos de su refugio en el que ya han caído dos gigantes y esperan que lo haga el tercero el próximo sábado. Las de Lino López tendrán que ir a conquistar un Roig Arena que es inexpugnable, como se demostró tanto en liga como en la copa, título que conquistó hace un par de semanas tras remontar al Hozono Global Jairis.

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De hecho, el técnico ferrolano conoce la dificultad de este nuevo reto que tiene por delante su equipo, sabe que “vamos a una pista muy difícil. Es cierto que venimos con mucha moral después del gran partido contra el Girona y de conseguir esa victoria, pero somos conscientes de que hay que hacer muchas cosas bien para competir con un equipo que es el actual campeón de Copa de la Reina, que está a un nivel mismo muy alto y uno de los claros favoritos a ganar la liga”, indicó el técnico.

Aun así, confía en repetir el éxito cosechado el pasado sábado, pero para ello “tenemos que hacer un partido muy completo en todos los sentidos, tanto en defensa como en ataque, para poder competir”, dijo y añadió que “no nos podemos centrar en una jugadora, ya que todas son de primer nivel mundial y tienes que defender colectivamente y estar muy concentrada”.

Y no le falta razón puesto que hay varias integrantes de la plantilla naranja a las que hay que prestarles mucha atención, como pueden Awa Fam, que dejará el Valencia este verano para marcharse a Estados Unidos, Leonie Fiebich o Hind Ben Abdelakder, que anotó ocho triples –la mejor marca de una jugadora taronja en la historia– frente a un Gran Canaria al que aplastaron (66-111). Ellas tres son las que cargan el peso ofensivo del equipo, pero también está Leticia Romero, que es la sexta máxima asistente de la liga con 4,29 pases a canasta o Nia Coffey con sus 1,33 tapones por partido. El Uni deberá sobreponerse a ellas para escalar y coronar el segundo repecho de su Tourmalet.