Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "Las jugadoras han hecho un trabajo fantástico"

Lino López, durante el encuentro ante el Girona Jorge Meis

“Ha sido uno de los partidos más serios del equipo, sin perder la cabeza y minimizando las pérdidas. Las jugadoras han hecho un trabajo fantástico”, así resumió Lino López, entrenador del Baxi Ferrol, la victoria cosechada por su equipo ante el segundo clasificado, un Spar Girona, que “comenzó muy bien y logró imponer su ritmo, pero supimos subir el nivel defensivamente y llevar la iniciativa del encuentro”.

Y es que precisamente la defensa, especialmente sobre Mariam Coulibaly, fue clave para vencer, una estrategia “que habíamos hablado, al igual que atacarla con nuestras pívots, que juegan más abiertas. Además, también estuvimos muy bien, ya que sólo perdimos siete balones y robamos otros siete. Estoy muy contento porque ha sido un partido muy serio”, incidió el técnico.

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Asimismo, esta victoria les permite sellar la permanencia de manera matemática, algo que “hay que celebrar. Para nosotras es como si consiguiéramos un título porque sabemos que, a falta de cuatro jornadas, vamos a seguir en la Liga Femenina Endesa la próxima temporada”.

Por último, Lino hizo hincapié en la seña de identidad del equipo, de no rendirse, señalando que eso fue lo que les llevó a conseguir el triunfo y la salvación, al tiempo que agradeció “a la afición porque siempre está ahí, independientemente de si ganas o pierdas. Siempre animan y esto te ayuda a ti también a dar lo máximo”, zanjó.