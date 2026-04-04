A Malata, cerrado para los gigantes (75-67)

Moira Joiner cerró la primera parte con 14 puntos Jorge Meis

En el Sábado de Gloria, el Baxi Ferrol sacó su mejor versión para superar al Spar Girona y demostrar que A Malata es un territorio vedado para los gigantes (75-67).

Emoción, intensidad, luchas y canastas, muchas canastas, así se pudo resumir el primer cuarto vivido en A Malata. Ambos conjuntos hicieron una oda al baloncesto, tanto ofensivo como defensivo, no dando un balón por perdido y sacando su mejor versión en cualquier aspecto. Además, cada uno lo hizo con sus armas y eso quedó claro desde el inicio. Mientras que el Girona volcó su juego en el poderío físico de Mariam Coulibaly, el Uni trató de sacar ventaja de su rapidez gracias a una Karolina Sotolova, que si bien no estaba inspirada con el lanzamiento, sí que lo estaba en otras facetas.

Aun así, las primeras rentas fueron visitantes, que exhibieron un mayor acierto desde la pintura (4-9). Pero eso no importó al cuadro local, que por medio de Claire Melia y Blanca Millán lograron reducir esa distancia en el marcador, pero de nada sirvió pues entró en escena Juste Jocyté para abrir un parcial de 0-6, que hizo tambalear un poco al equipo de un Lino López que mantuvo la calma. Pues Melia cogió las riendas del ataque para hacer lo que mejor se le da: encestar y asistir.

Con ella, en plena efervescencia pasadora y el acierto de Dalayah Daniels y de Moira Joiner, el Baxi siguió en la lucha, algo que no le estaba gustando un pelo a Roberto Iñiguez. El preparador buscó piernas frescas e introdujo a Axelle Merceron para conservar su renta, pero no contó con la posibilidad de que su homólogo hiciese lo mismo, con una Ine Joris que empató el partido justo al final del primer acto (20-20).

Explosión

Precisamente la belga fue la encargada de darle la primera ventaja tras un tiro de media distancia, que hizo enloquecer a A Malata. Trató de callarla Merceron con dos buenas acciones desde la bombilla, pero no pudo porque así lo dijo Moira. Primero anotando un triple con dos encima y luego una bandeja tras un recorte sobre Klara Holm, lo que obligó a Iñiguez a parar el partido para ajustar la defensa (27-23).

Tras este tiempo muerto, la suyas reaccionaron ligeramente, en parte por esa bronca y la otra por el reingreso de Coulibaly. Aun así, esa pequeña revolución se apagó más pronto que dejar una vela en la repisa de una ventana en un día de mucho viento. Puesto que Joris y Lay seguían enchufadas, al igual que una Joiner que hacía magia cada vez que el balón pasaba por sus manos.

Además, en defensa, Alba Sánchez-Ramos, como el resto de sus compañeras, se dejaron la vida. Comenzaron a robar balones, a taponar tiros y forzar pérdidas de un Girona irreconocible. Eso cabreó al técnico visitante, pero aun lo hizo más un triple de la capitana Millán, que puso el +11 en el luminoso, algo que no pudo soportar y gastó su segundo tiempo muerto (40-29). Trató de hacer la misma estrategia, pero al igual que antes, no funcionó por obra y gracia de Moira, que cerró una gran primera mitad (43-32).

Después de un merecido descanso, el Uni volvió a saltar a la pista con la misma intensidad con la que la abandonó, luchando cada balón como si fuese el último, ante un Girona que seguía sin estar cómodo debido al entramado defensivo ferrolano. En ataque Blanca se encargó de ampliar la renta con dos grandes acciones marca de la casa, la primera tras recibir y tirar, y la segunda después de una bonita finta a Jocyte. Asimismo, no estuvo sola puesto que Lay y Joiner la escoltaron para conservar esa renta ganada con muchísimo esfuerzo (51-37).

Calma

Todo iba sobre ruedas, hasta que el Uni volvió a encontrar a una Coulibaly, que no solo anotó en la pintura, sino que sacó tres faltas a Melia, que se tuvo que sentar cuando quedaban cinco minutos por disputarse. Roberto Iñiguez vio ahí la debilidad y decidió explotarla, pero antes de que la herida fuese a más, Lino, que sabe mucho, paró el encuentro rápidamente (54-48). Y la decisión no pudo ser más acertada, pues las suyas se tranquilizaron y jugaron con más calma y los puntos volvieron a llegar, gracias a la capitana, una Blanca Millán que primero sacó a bailar al poste a Jocyte y luego mostró nervios de acero para anotar cuatro tiros libres con los que puso el 62-48 con el que se cerró un gran tercer cuarto.

Aunque la cosa pintaba bien, todavía quedaban diez minutos y había que apretar, especialmente en defensa porque el Girona lo iba a dar todo. Y así lo hizo, en el inicio con la propia Jocyté y Merceron anotando sin parar, lo que redujo la distancia a ocho puntos, cuando se llegó al ecuador de este último acto (66-58). En ese momento, Lino movió sus fichas. Arriesgó con Claire y volvió a meter a Moira. Y el equipo lo notó. Recuperó algo de fluidez en ataque y piernas para defender. Así, logró cortar el caudal ofensivo rival, mientras que los minutos pasaban a toda velocidad para unas y muy lentos para otras.

Aun así, nadie quería arriesgar. Consumían cada segundo de posesión para sacar el máximo provecho posible, como hizo la irlandesa con un triple sobre la bocina, que contestó en el otro lado Coulibaly con un 2+1 (71-63). La cosa se apretó con un tiro libre de Ainhoa López y la expulsión de Claire, tras una rigurosa falta en ataque. Quedaba un minuto y había que resistir. Y así lo hizo, para demostrar que A Malata está cerrado para los gigantes.