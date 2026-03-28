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Baxi Ferrol

El Baxi Ferrol Interema se queda sin premio en su último duelo en la Minicopa

El conjunto local tutea al Perfumerías Avenida sin conseguir el triunfo final (52-61)

Redacción
28/03/2026 18:58
Las jugadoras de la formación ferrolana
Las jugadoras de la formación ferrolana
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El Baxi Ferrol Interema se despidió con honores de la Minicopa que durante esta semana se disputa en Tarragona. La formación entrenada por Laura Alonso plantó cara al siempre complicado, tanto para mayores como pequeñas, Perfumerías Avenida Oyrsa, frente al que cedió por 52-61. 

Un encuentro que comenzó muy igualado alcanzando el último minuto del primer parcial con un 13-13 y que finalizaría con una pequeña ventaja salmantina (13-16), con las ferrolanas sin mucho acierto desde el tiro exterior. El Perfumerías, si bien no conseguía despegarse, sí que lograba aumentar su renta para irse al descanso 24-33. Las jóvenes promesas ferrolanas nunca bajaron los brazos y pelearon por hacerse con la victoria en este tira y afloja, alcanzando los últimos minutos con una esperanzador 43-47.

Sin embargo no pudo ser y a pesar de sus intentos, el conjunto de la ciudad naval cedió con honores frente a un Perfumerías en este choque por la alcanzar la novena posición. Helena Leira, Noa Tojeiro, Zaida López, Adair Legaspi, Blanca Raposo, Laura Díaz, Clara Pérez, Galatea Manzano, Itziar Sastre, Alba Núñez, Iria Sastre y Noa Lameiro regresan así a casa con un buen sabor de boca y demostrando que hay mucho futuro en Ferrol.

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