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Baxi Ferrol

El Baxi Ferrol cierra la fase inicial como tercer clasificado

El conjunto de la ciudad naval sumó una victoria y dos derrotas, por lo que no logró pasar al cuadro por el título

Redacción
27/03/2026 19:55
Laura Alonso dando instrucciones a sus jugadoras durante un tiempo muerto
Laura Alonso dando instrucciones a sus jugadoras durante un tiempo muerto
Baxi Ferrol
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El Baxi Ferrol Interema Dopico cerró la fase de grupos de la Minicopa con un gran tercer puesto después de sumar una victoria y dos derrotas. Eso le privará de jugar por el título, pero todavía tendrá que jugar este sábado, a las 13.30 horas, frente al Perfumerías Avenida Oyrsa, que también acabó tercero. 

El conjunto de la ciudad naval empezó este torneo copero con mucha ilusión y de la mejor manera posible. En su primer enfrentamiento contra el Lointek Gernika, las de Laura Alonso se anotaron la victoria tras un gran encuentro en el que sobresalió Adair Legaspi. La pontesa estuvo inmensa al anotar 40 puntos, capturar 16 rebotes, robar cinco balones y dar asistencias. Todo ello le permitió sumar 51 créditos de valoración y, sobre todo, que tanto ellas como sus compañeras pudiesen disfrutar de un triunfo (43-59) muy merecido en esta competición especial. 

Después de esa alegría inicial, el equipo tenía que descansar, pues ayer le tocaba jugar dos partidos ante dos rivales muy complicados: el Casademont Zaragoza A e Ingeniería Ambiental Estepona. El primer oponente fue el cuadro maño, que hizo valer su poderío físico y su mayor experiencia en este torneo para anotarse una contundente victoria que se empezó a consumar en el segundo cuarto, en el que anotaron 32 puntos, es decir, la mitad con los que acabó este encuentro (64-14), antes de que cerrasen el marcador en el tercer cuarto. Después de este duro golpe tocaba reponerse puesto que estaba en juego la segunda plaza frente al Estepona. 

Las de Laura Alonso se repusieron muy bien al inicio, consiguiendo varias ventajas, pero el cuadro malagueño, más descansado, apretó al final del primer acto para quedarse con ese segundo lugar en la tabla (43-76). Con todo, ese no es el final de la Minicopa para las jugadoras del Baxi, ya que este sábado se medirán al Perfumerías Avenida para cerrar esta gran experiencia que se ganaron con su trabajo y esfuerzo. 

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