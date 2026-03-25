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Baxi Ferrol

Las trece soñadoras del Baxi Ferrol para la Mini Copa de la Reina

El equipo de la ciudad naval arranca este jueves su andadura en una de las competiciones más emocionantes de este deporte

Redacción
25/03/2026 20:50
La expedición del Baxi Ferrol ante de acudir a Tarragona |
La expedición del Baxi Ferrol ante de acudir a Tarragona |
Cedida
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Iria Sastre, Galatea Manzano, Laura Díaz, Blanca Raposo, Noa Lameiro, Helena Leira, Clara Pérez, Zaida López, Itziar e Iria Sastre, Noa Tojeiro, Adair Legaspi y Alba Nuñez. Esos nombres, junto al de sus entrenadoras Laura Alonso y Mara Morandeira, están a punto de vivir una experiencia única en sus vidas: participar en la Mini Copa de Tarragona. Todas ellas defenderán los colores del Baxi Ferrol Interema Dopico en una competición que atraerá muchas miradas y en la que lo quieren pasar lo mejor posible. 

El conjunto ferrolano, cuando se produjo el sorteo, quedó encuadrado en el grupo B con el Lointek Gernika, el Casademont Zaragoza A y el Ingeniería Ambiental CAB Estepona. Unos rivales complicados, pero ante los que buscarán dar su mejor versión y así seguir disfrutando de esa experiencia única. El debut será este jueves a las 11.30 horas contra el cuadro vasco en el pabellón Sant Pere y Sant Pau, mientras que los otros dos encuentros los jugará mañana viernes. Primero se medirá al Zaragoza (9.30 horas) y posteriormente frente al Estepona (13.30), ante los que buscará meterse en las rondas eliminatorias para pelear por el título. 

Eso sí, no será nada fácil pues tiene unos rivales difíciles, no sólo en su grupo, sino en el resto –también participan Islas Canarias, Movistar Estudiantes, Hozono Global Jairis, Innova-TSN Leganés, Valencia Basket, Perfumerías Avenida Oyrsa, Joventut Badalona, Sedis La Lola, Bàsquet Girona, Ekolo Ibaeta, Café Candelas Ensino y Comeplastic Araski–, pero esas jóvenes jugadores buscarán imitar al primer equipo y romper con los moldes. Por ejemplo, la capitana Blanca Millán les “toda la suerte del mundo para nuestras peques. Dadlo todo pero, sobre todo, disfrutad”, así que si lo dice una referente, habrá que escuchar. 

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