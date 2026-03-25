Blanca Millán, designada como mejor deportista santiaguesa

Foto de familia de los premiados en la Gala do Deporte de Santiago de Compostela Cedida

La gran temporada realizada por Blanca Millán con el Baxi Ferrol no ha pasado desapercibida. La jugadora santiaguesa fue premiada, en la Gala del Deporte de la capital, como mejor deportista femenina. La capitana del Uni acudió a su casa para recoger este galardón que sirve como reconocimiento a todo el trabajo y el esfuerzo que realizó la pasada campaña para que su equipo conquistase ese subcampeonato en la Eurocup y lograse una nueva clasificación para los playoffs por el título en la liga.