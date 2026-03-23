La falta de puntería, el gran problema que tuvo el Baxi frente al IDK

Claire Melia fue una de las jugadoras más destacadas del Uni FEB

La derrota cosechada el pasado domingo por el Baxi Ferrol frente al IDK Euskotren fue dura, dolorosa y un tanto inesperada. Se sabía, antes de que se disputase el encuentro, que no iba a ser fácil ganar en San Sebastián, pero nadie esperaba que ese traspié llegase de la manera en la que lo hizo: tras estar doce de los 20 minutos que duró la primera parte sin anotar. De hecho, en el segundo cuarto sólo encestó una canasta.

Esa falta de puntería era algo que ya había pasado esta temporada, pero sin llegar a ese extremo de estar tanto tiempo. De hecho, el propio Lino López reconoció al final del choque que estuvo “condicionado totalmente por los dos primeros cuartos, sobre todo defensivamente no estuvimos bien ni a la dureza que requería un partido de este nivel ante un rival que sabíamos que era muy físico. Tampoco estuvimos nada acertadas. Al final, metemos quince puntos en la primera mitad y es imposible competir con esa anotación”, indicó el preparador que trató de agitar el árbol, pero no logró los resultados deseados.

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Y eso que, en el inicio del encuentro, la cosa parecía que iba bien, ya que durante los primeros seis minutos, los puntos llegaron de manera fluida, especialmente en la zona –cerraron el acto con un 50% de acierto (cinco de diez)–. Sin embargo, en el tramo final el equipo se cayó, sobre todo desde el arco en el que apenas marcó un triple en seis intentos, el conseguido por Claire Melia que precedió a la única ventaja que tuvo el Uni en todo el encuentro. Esos guarismos chocaron con los mostrados por el IDK, que metió dos de los tres lanzamientos desde el 6,75, así como ocho de dieciséis desde la zona, además de sumarle dos tiros libres.

Poco acierto

Aunque había una diferencia de once puntos, lo cierto es que todo aumentó exponencialmente en el segundo cuarto, ese que resultó fatídico para los intereses del Uni. Y es que a pesar de que el cuadro vasco también tardó más de tres minutos en anotar, una vez que empezó, no paró. Mientras que el conjunto de la ciudad naval, tras esos dos puntos conseguidos por Melia, siguió con sus malos porcentajes. Así, falló cinco lanzamientos de dos y ocho desde el arco, a la vez que siguió sin provocar ningún tiro desde la personal.

De hecho, cuando se llegó al descanso sólo tres jugadoras habían anotado (Claire Melia, Dalayah Daniels y Moira Joiner). El resto no habían tenido esa puntería, al igual que todas tampoco tuvieron cuidado del balón, acumulando trece pérdidas y sólo una recuperación en 20 minutos. Sin duda, el Baxi había perdido todas sus señas de identidad, aquellas que le permitieron asombrar a todo el mundo durante las últimas temporadas, ante un equipo que “sabíamos que ellas nos iban a exigir ese nivel físico tan alto y no estuvimos a la altura durante la primera mitad”, volvió a indicar Lino en su valoración tras el partido.

En cambio, tras el descanso y la charla del técnico ferrolano, se vio que el equipo había salido con otra cara e intensidad. No sólo recuperaron parte de su acierto –metió cuatro bandejas y un triple, así como los seis tiros libres de los que dispuso– y anotaron más jugadoras (Alba Sánchez-Ramos, Blanca Millán e Ine Joris), sino que también dieron un pasito más en defensa. Pero era muy tarde porque la diferencia era muy grande para remontar y ellas mantuvieron su acierto en torno al cincuenta por ciento en tiros de campo y más de un noventa desde la personal.

Aun así, el Uni no bajó los brazos, siguió limando la diferencia ante un rival que había bajado dos marchas, tanto en defensa como en ataque. Finalmente, la diferencia sólo fue de dieciséis puntos, pero son los suficientes para saber lo que hay que evitar antes de que vengan los “cocos” –Spar Girona, Valencia Basket y Casademont Zaragoza–. Así que hay que aprovechar este mini parón por la Copa de la Reina para “hacer borrón y cuenta nueva y seguir trabajando para ser mejores”, como dijo Lino, y continuar luchando por estar en los playoffs.