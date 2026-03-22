El Baxi Ferrol se estrella contra el muro vasco (67-51)

Moira Joiner fue una de las jugadoras más destacadas del Uni FEB

La falta de puntería durante un segundo cuarto nefasto privó al Baxi Ferrol de sumar una nueva victoria en liga frente a un IDK Euskotren que fue un muro defensivo (67-51).

Ya había avisado Lino López en la previa del encuentro de que este no iba a ser un partido fácil. Sus jugadoras tenían que estar muy férreas en defensa e igualar el nivel de intensidad y poderío físico de su rival. Y no se equivocó porque en los primeros compases del partido se pudo comprobar esa dureza, pero no sólo por parte del cuadro local, sino también del visitante. Tal fue esa situación que el marcador no se movió durante los dos primeros minutos. Tuvo que ser Kristine Vitola, el gran fichaje del IDK, quien estrenó, tras una buena penetración, el luminoso del polideportivo José Antonio Gasca.

Con esa acción, ambos equipos se sacudieron los nervios iniciales. Las dos escuadras comenzaron a jugar algo más relajadas y conceder más espacios, aunque no muchos, en defensa. Eso los aprovechó Dalayah Daniels para hacer daño en la zona, pero sus puntos no servían de mucho, ya que en el otro lado tenían su réplica ya fuese por medio de Yvonne Ejim o de Paige Robinson, que al sexto intento anotó el primer triple del encuentro (7-4). Aunque fue celebrado por el público local, Claire Melia rápidamente los calló de la misma manera –siendo el único triple que anotó el Uni en el cuarto–, demostrando que era un duelo de imitaciones. Cada acción tenía su reacción.

Todo siguió igual hasta que, mediado el cuarto, el Uni dio un paso en falso. Encadenó dos malos ataques, precedidos de dos buenas acciones defensivas, y eso lo pagó porque el IDK no falló. Percutió la zona ferrolana para acabar doblando a sus tiradoras (Ejim y Itziar Ariztimuño) que abrieron un parcial de 7-0 para poner el 18-11 en el marcador. Daniels trató de cortar con una acción en la que exhibió su juego de pies, pero de nada sirvió. El cuadro vasco estaba enrachado, que siguió anotando, a pesar de un tiempo muerto de Lino, para cerrar un primer acto con un +11 (24-13).

Un acto nefasto

Con el cambio de cuarto, la puntería del Baxi no mejoró. Siguió atascado en ataque. No era capaz de encontrar ningún hueco en el muro donostiarra. Daba igual que el tiro fuese debajo del aro, desde la línea de tres o desde la media distancia. El aro tenía un tapón puesto. Por suerte, atrás habían dado un paso y evitaron que la diferencia creciese.

Tuvieron que pasar más de tres minutos de cuarto para ver la primera canasta, que fue obra de Claire tras una buena jugada colectiva. Esos dos puntos no sólo estrenaron la puntuación del cuarto, sino que cortaron la sequía del Uni que se había prolongado durante más de seis minutos. Lo que nadie sabía es que esos serían los primeros y los únicos tantos del conjunto ferrolano en estos segundos diez minutos de la primera mitad.

Pero antes el IDK, tras haber concedido esos puntos, decidió redoblar esfuerzos y dar un paso más en defensa, mientras que en ataque mantuvo la calma necesaria hasta encontrar el momento adecuado para anotar. Así, poco a poco, Lara González, Ejim e Irene Murua encontraron el camino del aro y obligaron a Lino López a gastar su segundo tiempo muerto.

El ferrolano abroncó a las suyas. Pedía más intensidad en defensa y más paciencia en ataque, pero esto no llegó. El show del conjunto dirigido por Azu Muguruza continuó, especialmente gracias a su fortaleza atrás y su excelente porcentaje desde la personal. Así, estiró su renta hasta los 28 puntos ante un Baxi impotente, al que no le salía nada en ataque y que cerró la primera mitad con un asombroso siete de 31 en tiros de campo (43-15).

Mejoría

Eso era algo inconcebible para un equipo como el Uni, por lo que cuando se reanudó la acción tras el descanso salió con una nueva cara. Una mucho más seria que parecía recordar a esa formación letal. Comenzó a anotar con cierta facilidad, primero a través de Melia y luego con un gran 2+1 de la capitana Blanca Millán, que pareció despertar de su letargo, al igual que sus compañeras. Aunque la mejoría era palpable, quedaba mucho por remar y para ello había que seguir anotando y defendiendo. Sin embargo, el IDK no iba a permitir que le recortasen más puntos, ya que cuando estaba un poco más atascado apareció Ejim, con un triple, para acabar con el pequeño “momentum” ferrolano (46-22).

No afectó a la parcela ofensiva, pues el cuadro de la ciudad naval encontró el camino al aro con cierta fluidez, pero le faltó puntería desde el arco. Los puntos llegaban, especialmente por medio de Moira Joiner, pero su rival respondía de igual manera por medio de una Ejim estratosférica, que llevaba 18 puntos con más de doce minutos por jugarse (51-27). Aun así, el Uni no se rindió y siguió peleando hasta el final. Soñó ligeramente con la remontada al final del tercer cuarto con cinco puntos seguidos, pero apareció Murua, con una bandeja y un triple, para acabar con sus esperanzas (59-32).

La ‘1’ del IDK prolongó su racha en el último cuarto para desesperación de un Baxi Ferrol, que no le quiso perder la cara al partido. Buscó la manera para recortar puntos como fuese. Ahí, apareció Blanca Millán para comandar a su equipo. La capitana se enchufó y empezó a anotar de todas las maneras. Ya fuese desde la larga distancia o sacando un 2+1, no la podían parar por lo que la diferencia se redujo hasta los veinte puntos (67-47). Sin embargo, cuando mejor estaban ella y sus compañeras, apenas quedaba tiempo. Redujeron algo más, pero la victoria y la alegría se quedó en San Sebastián.